El 20MRural reivindica este domingo en Madrid un futuro para el campo

La plataforma 20MRural, que agrupa a las organizaciones agrarias representativas de ámbito nacional (Asaja, COAG y UPA), Cooperativas Agroalimentarias, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, la Federación Española de Caza, la Oficina Nacional de la Caza, la Unión de Criadores de Toros de Lidia y la Alianza Rural, prevé la asistencia de más de 200.000 personas a la manifestación del mundo rural que se celebrará en Madrid este domingo 20 de marzo, en lo que se presenta como “una cita histórica para reivindicar un futuro para el mundo rural y las actividades que lo sustentan”.



Los convocantes han organizado nueve rutas en Aragón para trasladar a los participantes hasta Madrid, dos de ellas en la provincia de Teruel. Una partirá desde Valderrobres a las 04:45 horas y hará paradas en Alcañiz, la venta de La Pintada y Montalbán, y la otra lo hará desde la capital a las 06:30 horas y recogerá a personas en Caudé, Cella, Villarquemado y Santa Eulalia, para converger ambas en Monreal del Campo. También el movimiento ciudadano Teruel Existe ha fletado un autobús desde la capital.



De esta manera, el acto de protesta contará con la participación de agricultores y ganaderos de la provincia de Teruel, así como de representantes de la agrupación de electores y del movimiento ciudadano Teruel Existe como miembro de la plataforma La Revuelta de la España Vaciada. También lo harán miembros del Partido Popular, Partido Aragonés y Vox.



La manifestación comenzará a las 11:00 horas frente al Ministerio de Agricultura y recorrerá el paseo de La Castellana para llegar a la plaza de San Juan de la Cruz, sede del Ministerio de Transición Ecológica, que según los organizadores es “una de las administraciones responsables de la difícil situación que atraviesa el mundo rural español”.



El 20M Rural reunirá por primera vez a sectores como el de la agricultura, la ganadería, la caza, la pesca y otros relacionados con el mundo rural, pero también a muchos otros afectados por las políticas de las distintas administraciones autonómicas, Gobierno central y las instituciones comunitarias (UE).



Los asistentes quieren alzar la voz “frente al abandono del mundo rural por parte del Gobierno y frente a unas políticas incapaces de resolver los problemas que afectan a los hombres y mujeres del campo, que se están viendo obligados a abandonar su forma de vida y sus costumbres”.



Desde la organización hacen un llamamiento a la asistencia masiva a todos aquellos que desean una agricultura y ganadería viables como motor económico del medio rural, conservar las tradiciones, usos y costumbres del campo y a quienes deseen apoyar la existencia de un mundo rural vivo. Problemas del mundo rural

Desde la Revuelta de la España Vaciada se ha elaborado un manifiesto en el que se destacan algunos de los principales retos a los que se enfrenta el mundo rural para su “supervivencia” y que centran las demandas que trasladan, en su mayor parte recogidas en las 101 medidas del Modelo de Desarrollo que ya se presentaron en el Congreso en mayo del año pasado.



En este punto, reclaman que “se afronten todos los problemas y oportunidades a los que se enfrenta el mundo rural, que se defienda la diversidad y riqueza de sus territorios y sus gentes”. “Queremos un territorio vivo”, proclaman.



La Comisión Ejecutiva del Partido Aragonés, presidida por Arturo Aliaga, aprobó en su última reunión un acuerdo de apoyo, adhesión y participación en la movilización en reivindicación del medio rural aragonés y español.



Entre tanto, el PP quiere acompañar a los agricultores, ganaderos y al mundo de la caza” on el objetivo de defender a ese sector que considera “fundamental” para el mantenimiento del ecosistema rural, la cultura y las tradiciones de España.



Planas lamenta la "manipulación política"



El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, lamentó que se politice la manifestación en defensa del mundo rural que va a tener lugar en Madrid este domingo, ya que el campo español “merece comprensión y respeto” y “quiere ser escuchado”.



En alusión a la presencia del PP en esta protesta, Planas lamentó que participe en este acto mientras no ha apoyado algunas de las leyes que se han llevado a cabo en relación con el sector como la de la Cadena Alimentaria.



En declaraciones a los medios este viernes en Cáceres tras participar en el IV Foro del sector primario sobre el Proyecto de Ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario, el ministro manifestó que “cualquier interferencia o manipulación política” en las reivindicaciones del mundo rural “no tiene sentido, sobre todo, por parte de quienes teniendo oportunidad de apoyarlo no lo han hecho”.



Respecto al espíritu de la protesta, mostró su respeto a los que se manifiestan “en términos cívicos y constitucionales”. No obstante, desde el punto de vista del contenido de la misma, defendió que el Gobierno “está comprometido” con el sector, y “es el que más ha hecho por el sector primario en lo que va de siglo”.



En cuanto a la PAC, dijo que es la “mejor dotada financieramente” de la historia, con más de 50.000 millones, además de los Fondos de Recuperación y Resiliencia, de los que también se destinará una cuantía importante al sector primario.