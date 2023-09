El Ayuntamiento de Teruel asegura que hay voluntad de atender los problemas que pueda haber en la zona de San Francisco

El primer teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Teruel, Juan Carlos Cruzado, aseguró que hay voluntad de atender los problemas que pueda haber en la calle San Francisco, más allá del desescombro del número 21. Argumentó que primero hay que esperar a tener los estudios técnicos que se están realizando, uno de ellos a cargo de Aguas de Teruel que está en elaboración, y el segundo, pendiente de contratar, un análisis con georradar del subsuelo de la calle. Cruzado dijo que quieren colaborar con los vecinos del grupo de trabajo creado en la zona y que se reunirá con ellos en los próximos días, tras las críticas que ha recibido por no haberse puesto en contacto todavía con ellos.

Lejos de pretender avivar una polémica sobre este asunto tras el comunicado del grupo de trabajo vecinal en el que criticaban el olvido municipal, Cruzado comentó que esperaba a reunirse con ellos cuando tuviese todos los informes técnicos encargados. Además, aseguró que no ha recibido documentación alguna del grupo, más allá de lo que ha aparecido en la prensa.

Cruzado manifestó que el Ayuntamiento de Teruel “no ha dejado de trabajar” desde que se produjo el derrumbe del número 21 de la calle San Francisco, y que la voluntad es tener informados a todos los afectados y atender a las preocupaciones de los vecinos de otras fincas.

Dijo que se va a compartir toda la información, pero que primero hay que disponer de los estudios técnicos. “No podemos especular” hasta que se conozcan los resultados, comentó Cruzado, de igual forma que “el resto tampoco puede especular”, argumentó. “La voluntad es saber cómo está la calle y a partir de ahí tomar decisiones”, dijo.

El Ayuntamiento cuenta de momento con el primer informe que hizo Aguas de Teruel, que se realizó justo antes del derrumbe, en el que se constató que el nivel freático de las aguas había subido. Ahora está a la espera de que la empresa de aguas entregue el estudio que está haciendo con datos desde que se produjo el colapso de la vivienda hasta la actualidad.

Además, está pendiente un estudio con georradar del subsuelo de la calle, que abarcará desde la rotonda de la Colmena hasta La Escalinata. Este trabajo no se ha iniciado todavía porque los técnicos, tanto los municipales como el geólogo de la Diputación de Teruel, están analizando las propuestas presentadas por dos empresas especializadas a las que se pidió que hicieran ofertas.

Comunicado vecinal

El grupo de trabajo creado por los vecinos de la calle San Francisco y colindantes, en el seno de la Asociación Vecinal del Carmen, se reunieron el jueves por la tarde para analizar la situación actual. A su término, enviaron un comunicado a los vecinos de esta parte de la ciudad en el que explicaban que habían recibido numerosos documentos de comunidades de la zona, que habían trasladado al Ayuntamiento para informar de incidencias en sus inmuebles por recogida de aguas pluviales, insuficiente mantenimiento de las redes de abastecimiento y saneamiento, humedades y la aparición de grietas.

Criticaban igualmente que la alcaldesa designase el 11 de agosto como interlocutor del grupo de trabajo al teniente de alcalde Juan Carlos Cruzado, pero este no se hubiese puesto en contacto con ellos. Reclamaban asimismo información sobre los estudios que se han hecho, qué otras actuaciones pretende realizar el Ayuntamiento, y expresaban su preocupación por la situación de la calle San Francisco.

Planteaban en este sentido que hubiese comunicación por parte del consistorio y, aparte del desescombro del número 21, se tuviesen en cuenta también medidas de conservación y rehabilitación de la calle, puesto que intuyen que a la vista de las incidencias detectadas por varias comunidades de vecinos, hay un problema y el Ayuntamiento debería hacerse responsable del mantenimiento de las infraestructuras municipales al igual que lo exige a los propietarios de viviendas para su conservación.

El primer teniente de alcalde indicó que no se ha dejado de trabajar desde el primer día, tanto en la tarea pendiente de acometer el desescombro, como en los estudios para ver cómo está el subsuelo de la calle San Francisco, que afecta a todos los vecinos.

Recordó que el documento que les ha entregado la empresa encargada de hacer el proyecto para retirar los escombros carece todavía de alguna información como el presupuesto, y por tanto no está completo, al igual que no están otros que los vecinos piden conocer.

Pendientes de documentación

Afirmó que siempre ha entendido que la reunión con ellos tenía que ser cuando tuviesen alguna documentación que enseñar, y sobre las incidencias que aseguran que se han entregado al Ayuntamiento, dijo que él no las tenía. Aclaró que las mismas no se responden sino que se comunican a los servicios correspondientes para que intervengan, ya sea a Aguas de Teruel o las brigadas municipales, y que por tanto se han podido recibir siguiendo el trámite habitual pero él no las conoce. Reconoció que hay algún expediente abierto con incidencias, pero no sabe si son a las que se refieren los vecinos.

El primer teniente de alcalde se comprometió a reunirse con el grupo de trabajo. Indicó en este sentido que la semana que viene en cuanto la alcaldesa encuentre agenda la intención es reunirse, y que si se fuese a demorar se reuniría él ya con el grupo de trabajo. Insistió en que hay voluntad de colaborar pero que no le han entregado nada como grupo, al margen de lo que haya podido hacer cada comunidad que haya enviado incidencias a nivel particular.

Cruzado incidió en que sin tener los estudios de georradar y de la empresa de aguas no se pueden hacer especulaciones de ningún tipo. “Sin tenerlos, todo lo demás es especular”, recalcó, porque de momento solo está el primer informe de Aguas de Teruel, que se ha dado a conocer, y en el que se indica que en el camino de la Estación el nivel freático del río había subido y por eso se metió el agua en los garajes.

Dos propuestas de georradar para ver cómo está el subsuelo de la calle

Un estudio del subsuelo con georradar a cargo de una empresa especializada contribuirá a poder determinar si hay algún problema en la calle San Francisco que no es visible. Lo anunció hace tiempo el Ayuntamiento, y los vecinos de la zona quieren saber si se ha hecho y cuáles son los resultados. El primer teniente de alcalde, Juan Carlos Cruzado, explicó ayer que está pendiente de hacerse y que lo que se está haciendo ahora es analizar por parte de los técnicos municipales y el geólogo de la Diputación de Teruel, las propuestas que han hecho dos empresas. Cruzado indicó que abarcará desde la rotonda de la Colmena hasta La Escalinata. Esperan que puedan recogerse los datos en septiembre para que después los expertos analicen los resultados.

En lo que está trabajando Aguas de Teruel es en un segundo informe que abarca las redes de otras partes de la ciudad y cómo pueden influir. En función de estos estudios, se determinaría si es necesario hacer algún otro tipo de sondeos. Aclaró que esto va por un lado y afecta a toda la calle para ver si puede haber afectaciones que pudieran provocar algún tipo de filtración. Por otro lado va el desescombro del número 21, pendiente todavía de que la empresa que hace el proyecto entregue toda la documentación.