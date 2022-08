El Ayuntamiento de Teruel coloca una pancarta en la casa consistorial y se suma a la campaña #yoapoyoalajota

El Ayuntamiento de Teruel ha colocado una pancarta de apoyo en el balcón del Ayuntamiento, a las 11 horas, elaborada conjuntamente con la Academia de las Artes del Folclore y la Jota de Aragón. Con presencia de autoridades y miembros del consejo directivo de la academia.

Con motivo de la presentación de la candidatura de la Jota como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, el Gobierno de Aragón Y la Academia de las Artes del Folclore y la Jota de Aragón en este caso del Ayuntamiento de Teruel (que ya se sumó a la candidatura en el pleno del Ayto. Realizado en el año 2019) ha secundado este acto poniendo en su balcón el logotipo que desde el principio creo y desarrollo la citada Academia y cedido a la DGA para ser el logo de la candidatura.

La Dirección General de Patrimonio Cultural junto a la Academia de las Artes del Folclore y la Jota de Aragón, está impulsando una serie de acciones que contribuyan a dar difusión a la candidatura y a recabar el mayor apoyo posible para una iniciativa que ha conseguido el apoyo de Aragón y de otras catorce Comunidades Autónomas. Dentro de la programación prevista, el próximo evento tendrá lugar el 15 de agosto. Se trata de una iniciativa que pretende contribuir a dar visibilidad a la candidatura en toda España. Para ello, se propone que todas las denominadas comunidad portadora, asociaciones, colectivos, grupos folklóricos y público aficionado realicen una interpretación de la jota (bailada y cantada), en algún momento del 15 de agosto (esto ya estaba previsto ya que la fecha del 15 de agosto hay cientos de actuaciones en las fiestas patronales de los pueblos de Aragón. en los enclaves principales de las localidades participantes, u otra actividad relacionada, realizando la difusión de estos actos a través de las redes sociales bajo la etiqueta #yoapoyoalajota

Visibilidad

El Ayuntamiento de Teruel que desde siempre ha dado visibilidad al colectivo del Folclore y la jota de Aragón, desarrollando a lo largo de su historia, multitud de actos que así reflejan el compromiso que tiene el consistorio por la cultura y la identidad del pueblo aragonés

Por otra parte, el Ayuntamiento de Teruel firmó un convenio este año 2022 con la Academia.

Fundada en 2017, la Academia de las Artes del Folclore y la Jota de Aragón es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa a un grupo de profesionales del folclore y la jota, con el fin de preservar el inmenso patrimonio cultural y artístico del folclore y de la jota de Aragón.

En la actualidad, forman parte de la Academia más de 500 Académicos, procedentes de las diferentes especialidades como el baile, canto, música, enseñanza dirección, coreografía, historia, literatura, indumentaria, folclore contemporáneo e investigación. Con el objetivo principal de fomentar el desarrollo, innovación y perfeccionamiento del folclore y la jota de Aragón, la Academia impulsa diferentes iniciativas como la declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la jota aragonesa.

El Primer Teniente de alcalde D. Ramón Fuertes Ortiz, ha declarado al respecto: “Una vez más la jota nos une, y es que el ayuntamiento no podía faltar, por eso queremos apoyar esta candidatura. La jota forma parte de nuestras tradiciones, de nuestra cultura pero también de nuestro día a día, y es que no hay celebración familiar o de amigos donde no se arranque una jota. Por eso el ayuntamiento ha querido mostrar su apoyo en todas sus vertientes, a quien la toca, la baila o la canta con el fin de conseguir nuestro objetivo.”