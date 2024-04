El Ayuntamiento de Teruel ha gestionado 4.634 expedientes urbanísticos desde el año 2020

El Ayuntamiento de Teruel ha gestionado 4.634 expedientes desde la Unidad de Licencias Urbanísticas, desde el año 2020. Un total de 55 están sin conceder por diferentes motivos. Así lo puso de manifiesto el concejal de Infraestructuras, Juan Carlos Cruzado, del Partido Popular en el pleno municipal de este lunes como respuesta a una pregunta del portavoz de Teruel Existe, Enrique Marín, que preguntó por el número de licencias tramitadas y qué pensaba hacer el equipo de gobierno para agilizarlas, tras recoger quejas de algunos colectivos y particulares.

Según los datos facilitados por el concejal, en 2020 se tramitaron 912 expedientes en la Unidad de Licencias; en 2021 un total de 996; en 2022, 1.182 y en 2023 1.193. Durante este año, hasta el pasado viernes, 5 de abril, han sido 351.

“En estos últimos cuatro años y medio, han sido 4.634, de los que de 2020, hay 2 pendientes, de 2021 hay 4, de 2022 hay 2, de 2023 hay 22 y de 2024 hay 25”, detalló. Tanto la alcaldesa como el concejal consideraron que estos 55 expedientes que están pendientes desde 2020 no es una cifra alarmante. “La palabra mucho no cabe ahí”, consideró el concejal que apuntó que los motivos por los que no se han concedido las licencias pueden ser varios.

“Los que están pendientes son porque requieren informe sectorial y no ha llegado, o porque requieren una modificación urbanística, ya sea un estudio de detalle o una modificación del PGOU o del PERI, que no permite informar hasta que no esté resuelto. O porque se pide una autorización de suelo no urbanizable que requiere una autorización previa o porque falta documentación”, detalló.

Agregó que la mayoría de las licencias urbanísticas pendientes son de 2023 y en estos casos son declaraciones responsables o comunicaciones previas, en los que la obra está ejecutada o la actividad en marcha mientras se está pendiente del informe urbanístico. En los casos pendientes de los años anteriores son licencias y no declaraciones responsables -que se realizan con una memoria de los trabajos a realizar- ni comunicaciones previas.

A estos datos además habría que sumar el control urbanístico que lleva a cabo el propio Ayuntamiento para comprobar el deber de conservación de las propiedades o las ilegalidades que se pueden detectar desde la Unidad de Control Urbanístico. Estas acciones pueden representar unas 200 al año.

Piscina de Los Planos

Desde el punto de vista de la obra pública, una de las infraestructuras más esperadas en estos últimos años es la construcción e la piscina cubierta de Los Planos. Los trabajos se adjudicaron el pasado mes de enero a la empresa Guerola Transer SLU por cerca de 5,7 millones de euros. El concejal de Infraestructuras explicó que se está tramitando la gestión de los residuos que se trasladarán a un parcela, donde se depositará la tierra. Una vez resuelto este trámite comenzarán los trabajos.