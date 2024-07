El Ayuntamiento de Teruel impulsa el Servicio de Atención de Urgencias Sociales de 24 horas

Por

El Ayuntamiento de Teruel ultima todos los detalles para que el próximo mes de septiembre esté todo coordinado y atender durante las 24 horas las urgencias sociales de la capital y sus barrios pedáneos. Este miércoles la concejal de Servicios Sociales, C armen Romero, se ha reunido con la directora de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, Alicia Martín y el equipo de profesionales de este departamento para atar los últimos cabos antes de poner en marcha este servicio tras el verano.



Carmen Romero ha explicado que el nuevo se rvicio se activará ante situaciones de urgencia social que se produ zcan exclusivamente en el municipio de Teruel y sus barrios pedáneos. Añade que se pondrá en marcha siempre se que requier a de una actuación inmediata para minimizar los riesgos que puedan afectar a las personas.



Serán destinatarias del servicio, las personas o unidades de convivencia a quienes afecte una situación sobrevenida, excepcional o extraordinaria que suponga riesgo para la in tegridad física, cuando no existan personas de apoyo que puedan ocuparse de la situación, y cuando se requiera atención inmediata a juicio del personal profesional que realiza la valoración, apunta la concejal .



Alicia Martín enumera las situaciones que pueden dar lugar a una urgencia social, como a gresiones, malos tratos y otras situaciones análogas de violencia; abandono de personas sin apoyos ni recursos personales o familiares; pérdidas repentinas de alojamiento por desalojo, incendio, derrumbamientos o similares; situaciones de desprotección social relacionadas con falta de autonomía personal, sin apoyo familiar suficiente y/o escasez de recursos económicos; situaciones urgentes y especiales que afecten a personas sin hogar; situaciones que requieran de atención psicosocial urgente y otras circunstancias a valorar por los profesionales del servicio, tal y como establece la normativa reguladora de este servicio.



La directora de los Servicios Sociales Municipales aclara que en caso de que la urgencia esté relacionada con menores o mujeres, se establecerá la coordinación y derivación a los servicios especializados de protección de cada ámbito, como recurso que se movilizará para la adecuada atención de la situación de urgencia.



El servicio se activará a través de un número de teléfono de atención disponible en horario de 15:00 h a las 8:00h del día siguiente los días laborables. Desde las 8,00 a las 15 horas atenderán las llamadas desde el centro de Servicios Sociales en el teléfono 978619926. Los fines de semana se atenderá también las 24 horas en un teléfono de guardia que lo llevará cada semana una técnico de de Servicios de Urgencia.



La activación del Servicio de Atención de Urgencias Sociales se iniciará por medio del Centro de E mergencias 112; los alcaldes de Teruel y barrios rurales; el jefe de Protección Civil; los c entros de S alud; la Policía Local o Cuerpos de Seguridad del Estado; los centros escolares y los servicios especializados.



La inmediatez es esencial en la gestión de políticas sociales, ha manifestado Carmen Romero y ese es el motivo por el que el Ayuntamiento está trabajando estos días para ultimar este proyecto del que la concejal se muestra segura que mejorará y agilizará la atención de casos sociales graves en Teruel las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año de forma gratuita.



Alicia Martín por su parte, hace hincapié en que el Servicio de Atención de Urgencias Sociales es una prestación de naturaleza esencial y gratuita que gestiona medidas técnicas para paliar de manera urgente y temporal una situación de necesidad social, que afecte a una o varia personas, originada por circunstancias sobrevenidas.