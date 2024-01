El Ayuntamiento de Teruel modificará el pliego de la plaza de toros para poder recibir más ofertas

El Ayuntamiento de Teruel va a modificar de oficio el apartado referente a la solvencia económica en el pliego técnico de la licitación del contrato para la gestión de la plaza de toros de la capital para facilitar que se presente el mayor número posible de ofertas de empresas interesadas en gestionar el coso taurino turolense en este año 2024.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, anunció a los medios de comunicación, tras la Junta de Gobierno del consistorio, esta decisión que se ha adoptado, según explicó, porque en el anterior pliego se podía excluir a algunas empresas con experiencia en esta actividad y lo que quieren es que puedan optar el mayor número posible de empresas.

En el nuevo pliego, el Ayuntamiento de Teruel pagará al adjudicatario 15.000 euros al año, mientras que hasta ahora era el empresario el que debía pagar un canon de 1.200 euros anuales por la concesión.

El gerente de la actual concesionaria, la empresa turolense Toroter Soluciones Taurinas, David Gracia, reclamó a través de una nota de prensa una modificación de varios apartados del citado pliego que consideró que contradice las declaraciones del equipo de gobierno municipal en las que afirmaban que está comprometido con las tradiciones taurinas.

Además de ajustar el apartado sobre la solvencia económica, Toroter reclamó que se aporte el dinero para sufragar una novillada sin picadores; que se limite el número de entradas gratuitas que recoge el pliego y que serían 740 (que supondrían 15.000 euros, según Gracia). Asimismo, el representante de Toroter exigió que “se destierre la falta percepción de inviabilidad” de la plaza de toros de Teruel.

Cuestiones económicas

La alcaldesa salió al paso de alguna de las afirmaciones vertidas en esta nota de prensa emitida por el representante de Toroter Soluciones Taurinas. Buj puntualizó que el escrito no tenía nada que ver “ni con la defensa del toro, ni con la tauromaquia”, como alegaba Gracia, sino que incidió en que únicamente se refería “a cuestiones económicas” recogidas en el pliego. “Esto es un ayuntamiento que se rige por la legalidad, la transparencia y el interés público y por tanto no se hacen pliegos a medida de nadie. Sacamos un concurso público y en el pliego están las condiciones que pone el ayuntamiento, quien quiera que se presente y quien no, que no lo haga”, afirmó la alcaldesa en referencia a las exigencias propuestas por el representante de dicha empresa.

Buj subrayó que lo que ayer dijo públicamente en la rueda de prensa ya se lo transmitió en privado al representante de Toroter Soluciones Taurinas.

La alcaldesa también defendió que ha cumplido con su compromiso de aportar dinero para la plaza de toros en esta legislatura en la que gobierna con mayoría absoluta, con la partida de 15.000 euros que se recoge en el presupuesto municipal de 2024.

Por otro lado, Emma Buj recordó que el próximo pleno se aprobará la modificación de la ordenanza del autobús urbano para que se sustituya la palabra minusválido por la de persona con discapacidad, la única que mantienen este término.