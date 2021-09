El Campus de Teruel analiza el impacto de la covid en los servicios de salud mental

Los servicios de salud mental de Aragón tuvieron que adaptarse a las circunstancias marcadas por la pandemia de coronavirus y uno de los cambios fue la necesidad de utilizan recursos telemáticos para asistencia psicológica y psiquiátrica. Ahora, un trabajo de investigación del Campus de Teruel están analizando los efectos de esta transformación para ver sus ventajas y las limitaciones que tienen.

El proyecto De la atención cara a cara, a la telesalud: el impacto de la pandemia COVID-19 en los pacientes y los profesionales de los servicios de salud mental de Aragón, cuenta con el apoyo de la Fundación Universitaria Antonio Gargallo y se está llevando a cabo desde el grupo Investigación en Personalidad, Emoción y Salud (IPES).

María Vicenta Navarro, la investigadora principal y profesora ayudante doctor en el Departamento de Psicología y Sociología de la Universidad de Zaragoza en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel, explica que el trabajo va a estudiar cómo ha sido la relación terapéutica cuando se han utilizado herramientas de telesalud y si pacientes y profesionales han encontrado barreras tecnológicas.

El estudio contará con una muestra de unos cien pacientes de toda la provincia de Teruel y también de Zaragoza tanto del ámbito urbano como del rural y unos 70 profesionales, tanto psicólogos, como psiquiatras y residentes de ambas especialidades (tanto PIR como MIR).

Está previsto que esta fase del proyecto se realice entre septiembre y octubre. Se harán cuestionarios on line y para aquellas personas que tengan dificultades de acceso a la tecnología se tomarán los datos por teléfono. Habrá preguntas abiertas para poder ofrecer un análisis no solo cuantitativo, si no también cualitativo.

Navarro indicó que uno de los aspectos en los que pretende profundizar este estudio es ver si el uso de la telesalud puede llegar a los pueblos con menos habitantes.

Zonas despobladas

En este trabajo se recuerda que, aunque el uso de las TIC en España ha crecido recientemente, sigue existiendo una brecha digital, sobre todo en los entornos con baja densidad de población como Teruel. Antes de la covid-19, algunos estudios habían evaluado barreras y facilitadores de la telesalud a nivel internacional, sin embargo, existen pocas investigaciones que evalúen su impacto tras la pandemia. Tampoco se ha explorado el impacto en entornos rurales o poco poblados, como es el caso de la provincia. Por eso una de las cuestiones que se va a analizar es las consecuencias del cambio de la atención psicológica/psiquiátrica cara a cara, a la atención vía telesalud, en los entornos rurales o con baja densidad de población (con el ejemplo concreto de Teruel) tras el impacto de la covid.

Por ellos se van a explorar las barreras sobre el uso de la telesalud en áreas remotas, rurales o poco pobladas, con el fin de llegar a más pacientes que lo necesiten.

Con este proyecto se quiere facilitar la puesta en marcha de estrategias para mejorar la salud digital en la comunidad de Aragón y el sistema español y promover el desarrollo de estrategias que aumenten la accesibilidad a los servicios de salud mental a personas con dificultades de acceso.

El trabajo también va a estudiar el impacto de la covid-19 en variables psicológicas relevantes para la salud mental de los profesionales y pacientes. Asimismo, se analizará la aceptabilidad, y las barreras y facilitadores en la implementación y el uso de la telesalud tras la aparición del coronavirus, y su relación con la experiencia previa en tecnologías y otras características individuales de los participantes. Y se pretende ayudar a la prevención de los trastornos mentales en momentos de crisis.

La investigadora señaló que, aunque este trabajo es muy específico sobre el impacto de la pandemia, puede tener continuidad puesto que el equipo de investigación IPES pretende evaluar los tratamientos para los trastornos emocionales ya que profundiza sobre algunas herramientas terapéuticas telemáticas que van a seguir desarrollándose.