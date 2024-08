El CEIP Pierres Vedel tendrá un nuevo contrato del servicio de limpieza y conserjería este curso

El CEIP Pierres Vedel está en vías de solucionar una de la cuestiones importantes antes de que dé comienzo el próximo curso 2024-25 el lunes 9 de septiembre, el contrato del servicio de limpieza y conserjería.

Una vez reunida la mesa de contratación y subsanados los errores en la documentación presentada, la empresa mercantil Soldene,S.A. ha sido la adjudicataria del servicio y solo resta la formalización del contrato. Ahora queda por saber las condiciones en las que se integrarán las trabajadoras y si la nueva empresa contará con las anteriores operarias o si habrá nuevas contrataciones. A este respecto, la concejal responsable de Contratación en el Ayuntamiento de Teruel, Lucía Gargallo, manifestó que “la nueva empresa no tiene problema en contratar a estas trabajadoras, pero no hay subrogación, ni en deudas ni en contratos, pues es una nueva contratación, ya que la anterior empresa las despidió, y al haber un despido, no hay obligación”, señalo.

El contrato

El contrato, que está sujeto a regulación armonizada, es por un plazo de ejecución de dos años y por un importe de valor estimado de 245.575,11 euros. El documento contempla el servicio de limpieza de edificios y conserjería en el Colegio Público de Infantil y Primaria Pierres Vedel.

Entre las condiciones especiales que incluye dicho contrato, se encuentra que: se debe eliminar desigualdades entre hombre y mujer; al menos el 25% de las nuevas contrataciones, durante la ejecución del contrato, se debe destinar a la contratación de menores de 30 años con discapacidad; deben ser personas en riesgo de exclusión social o desempleados de larga duración de más de 45 años o víctimas de violencia de género; además, de las consideraciones medioambientales y de gestión de residuos que ya están asimiladas en la normativa municipal.

Incumplimientos

Este centro escolar ha tenido que sortear varios obstáculos a lo largo del curso pasado y referentes a este mismo servicio, pues hay que recordar que hasta dos empresas se hicieron cargo de estos trabajos, y ambas incumplieron su contratación.

Las trabajadoras de este servicio fueron despedidas por la segunda empresa contratada y mientras se incoaba el expediente de resolución del contrato por el Ayuntamiento debido al imcumplimiento del mismo. Este quebrantamiento tenía su base en el impago de las nóminas que, las tres trabajadoras, sufrieron desde el mes de diciembre.

La situación de las trabajadoras dio, entonces, un vuelco en sus circunstancias en mayo de este año, cuando el día 22 fueron dadas de baja en la Seguridad Social y recibieron la carta de despido, aunque previamente tuvieron que denunciar, el 12 de enero, ante el Ayuntamiento la falta de cobro de sus salarios. Acto este que se repetiría hasta mayo, cuando fueron cesadas de su actividad por la segunda empresa.

Las empleadas también se reunieron con la alcaldesa, Emma Buj, para intentar recabar soluciones a sus problemas y recogieron el apoyo de las familias y el claustro del CEIP Pierres Vedel, pero nada de esto pudo cambiar la situación a la que finalmente se tuvieron que enfrentar, su despido.

Ahora se abre un nuevo capítulo en torno a las nuevas contrataciones, aunque la de las empleadas no ha cambiado en absoluto, ya que están a la espera de ver el futuro de esa situación y “nadie se ha puesto en contacto con nosotras”, afirmó ayer Sagrario Gómez, una de las limpiadoras.

Asimismo, sobre la resolución del problema de las trabajadoras con la anterior empresa, la concejal dijo: “Lo tendrán que solucionar por la vía judicial”, matizó Gargallo.