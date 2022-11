El Centro de Competencias Digitales de Renfe en Teruel ya cuenta con 29 trabajadores que prestan servicio físicamente, lo que supone un crecimiento superior al 40 %

El Centro de Competencias Digitales (CCD) de Renfe en Teruel ya cuenta con 29 trabajadores que prestan servicio físicamente, lo que supone un crecimiento superior al 40 % en un año de los 60 empleados con que tiene previsto operar esta plataforma cuando esté a pleno rendimiento.

Así lo ha confirmado el presidente de Renfe, Isaías Táboas, con motivo de la visita que ha realizado este miércoles a esta instalación que se encarga del funcionamiento, mantenimiento y control de la plataforma tecnológica de la compañía, es decir, "monitorizar que no falle nada", ha precisado.

Desde este centro de Teruel se administran más de 600 aplicaciones de Renfe y se gestionan alrededor de 1.600 servidores virtuales y 75 servidores físicos, lo que supone, ha dicho Táboas, "más de 100.000 interacciones por segundo". El centro registra más de 50 soluciones tecnológicas diferentes y 40 sistemas de almacenamiento y soporta un volumen de unos 3 millones de correos electrónicos al mes.

El presidente de Renfe ha comprobado cómo se trabaja en este centro, que presta 24 horas al día y 365 días al año, servicios de administración y operación de plataformas on premise, plataformas cloud y gestión de telecomunicaciones de Renfe.

Este CCD tiene un elevado nivel de especialización en el mantenimiento de infraestructuras. Utiliza tecnologías SAP, Mainframe, Linux, Control-M, OpenText, Business Objects, Remedy, Sistemas de virtualización, cabinas de almacenamiento de varios fabricantes, Sistemas de Backup, Cloud Azure y Oracle, entre otras, para ofrecer respuestas ágiles a las necesidades de Renfe.

Además, se está posicionando como un referente en la generación de empleo joven y cualificado en la zona, informa Renfe en una nota de prensa.

Por ello, tiene entre sus metas el fomento del desarrollo local a través de acuerdos con entidades e instituciones como el IES Segundo de Chomón, la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel, el Ayuntamiento de Teruel, la Cámara de Comercio o el Instituto Aragonés de Empleo.

Este Centro de Competencias Digitales cumple un doble objetivo: dar respuesta al reto demográfico, con la descentralización de servicios, e impulsar la estrategia de transformación digital, internalización y eficiencia recogida en el Plan Estratégico 2019-2023 de Renfe.

Táboas ha informado de que es un centro abierto que espera crecer con clientes externos por lo que, en función de esa demanda, no descarta su ampliación e incremento de personal, no obstante, ha señalado que las actuales instalaciones no requieren mucha infraestructura ni acondicionamiento para el caso de que sea necesario.

Al CCD de Teruel se suman el de Alcázar de San Juan, en el que abordan proyectos de robótica e inteligencia artificial; el de Miranda de Ebro, destinado a la gestión de aplicaciones; y los centros de Linares y de Mérida, específicos para la atención al cliente.