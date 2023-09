El Centro de Recogida de Recuerdos recopilará fotos y relatos antiguos del Arrabal, Carrel y San Julián

Durante las tres próximas semanas, en el Centro Sociocultural San Julián, se hará partícipes a los vecinos de los barrios de Arrabal, Carrel y San Julián de un proyecto en el que geolocalizar fotografías antiguas de sus calles y sus gentes, superponiéndolas en su ubicación actual y pudiéndolas acompañar de un relato que explique la imagen o hechos relacionados.

El programa Europa-TE-Integra, promovido por la Sociedad Municipal Urban, desarrolla dentro de su plan de dinamización comunitaria una serie de iniciativas educativas, sociales y culturales con diferentes agentes y entidades de estos barrios, objeto de su intervención. En este caso, se aprovecha la herramienta Historypin que es un archivo digital generado por los propios usuarios y que contiene más de 200.000 activos y recuerdos “anclados”. El proyecto fue creado en 2011 por la empresa sin ánimo de lucro Shift (anteriormente We Are What We Do), como parte de su trabajo intergeneracional, con financiación y apoyo de Google dentro de una serie de compromisos con la inclusión digital.

La aplicación permite contrastar imágenes actuales con fotografías antiguas digitalizadas, compartidas y geolocalizadas por usuarios e instituciones como museos o bibliotecas; además de buscar imágenes por temática, ubicación geográfica concreta o periodo histórico.

La herramienta educativa que también sirve como plataforma para el mapeado colectivo de hechos sociales es de descarga y consulta gratuita. Las colecciones generadas desde el programa Europa-TE-Integra pueden ser localizadas en la página web historypin.org o descargándose la app con menciones de búsqueda como Teruel seguido del nombre del barrio señalado.

En horario de mañana, de 9.00 a 14.00 horas y durante las tres próximas semanas, hasta el viernes 6 de octubre, todas aquellas personas interesadas pueden acudir al Centro Sociocultural San Julián y facilitar fotografías que recojan algún instante señalado para ellas. En el mismo centro se escaneará la fotografía, para que la original siga en manos de su propietario, y se podrá grabar a través de una conversación el relato sobre recuerdos o anécdotas vinculadas con la imagen.

De este modo, también se favorece la participación de personas mayores y otros usuarios sin disponibilidad de equipamientos para el escaneado o envío de archivos.

El tipo de fotografías más indicadas son aquellas que se desarrollen en las calles de estos barrios y contengan algún elemento visual de referencia que permita ubicarlas en la actualidad. En estos casos, la imagen antigua se superpone en el escenario presente generado a través de los recorridos grabados por la aplicación Google Street View.

Recorrido de emociones

La plataforma permite realizar una visita a estos lugares desde cualquier ordenador y también recorrerlos in situ a través de su aplicación móvil, enlazando los espacios donde estas imágenes fueron tomadas al estar las ubicaciones recogidas también en formato callejero para facilitar la orientación en el recorrido entre una y otra.

Los primeros recuerdos

Hasta la fecha, la puesta en funcionamiento de la herramienta ha permitido recoger una veintena de fotos, procedentes en su mayor parte de particulares que han cedido las imágenes a Fernando Hernández para la elaboración del blog Teruel en imágenes o de la serie de libros El Teruel que fue, al cual desde esteproyecto agradecieron su colaboración desinteresada.

También se han podido recoger relatos de personas, que en algunos casos aparecen en las propias fotografías, acompañando a estas imágenes.

Las instantáneas ya incluidas se relacionan con hechos cotidianos de los barrios como escenas de convivencia vecinal y de juego infantil o pequeñas celebraciones como comuniones y procesiones, y superan las 200 visualizaciones. Desde las fotografías seleccionadas y conversaciones recogidas se materializa la memoria de una ciudad, que no es sino la memoria de sus gentes, destacaron los impulsores de la iniciativa en una nota de prensa.

El Programa Europa-TE-Integra es un proyecto cofinanciado al 50% por la Unión europea, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), y enmarcado en el Programa Operativo de Crecimiento sostenible (integrado en el PO Plurirregional de España 2014-2020), que gestiona el Ayuntamiento de Teruel, como beneficiario de un proyecto Edusi.