El colegio de Educación Especial Arboleda tendrá una piscina terapéutica propia

Por

El colegio de Educación Especial Arboleda de Teruel tendrá una piscina terapéutica para poder trabajar acuaterapia con todo su alumnado. La demanda del centro educativo ha sido recogida por el Servicio Provincial de Educación que apuesta por incluirla en el plan de infraestructuras que se está elaborando en estos momentos.



El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón explicó que la unidad técnica de construcciones del Servicio Provincial ha visitado las instalaciones y está preparando el proyecto. El nuevo equipamiento costará unos 80.000 euros, aunque aún no hay plazos para su construcción.



La directora del CEE Arboleda, Helena Blasco, aseguró que esta actuación es viable, no supone una inversión ni una obra muy grande y tendría muchos beneficios para el alumnado con necesidades especiales que se atiende en este centro.

Blasco explicó que hace años este centro disponía de una piscina propia de 25 metros de longitud pero “era inviable” por los gastos de mantenimiento que conllevaba, por lo que se suprimió.



Sin embargo, la responsable del centro argumentó que la propuesta que plantean ahora es dotar al colegio de una pequeña piscina terapéutica que tendría una altura máxima de 1,5 metros y unas dimensiones de 3 metros de largo por 3 de ancho, aproximadamente, cuyo mantenimiento sería menos costoso. El espacio donde se instalaría se utiliza actualmente de almacén y está muy próximo a unos baños donde se podrían instalar duchar y cambiadores.



Helena Blasco indicó que el curso pasado comenzaron el proyecto Chapoteamos para alumnado no autónomo y con movilidad reducida que se realizaba en el vaso pequeño de la piscina climatizada municipal, pero esta zona de la instalación pública tuvo que ser cerrada tras un desprendimiento del techo y no se ha vuelto a abrir.



Ahora la actividad continúa e el vaso grande de la climatizada, pero para los alumnos autónomos y semiautónomos. Se benefician 25 de ellos que hacen diez sesiones en el curso (en grupos más pequeños, miércoles alternos).



La directora del CEE Arboleda explicó que desplazarse hasta la piscina supone un gasto económico porque cada viaje en autobús adaptado cuesta 300 euros y también a nivel organizativo.



“Con la piscina pequeña en el centro, los beneficios llegarían a todo el alumnado y podrían hacerse más sesiones con actividad diaria e integrar el trabajo de fisioterapia en el agua”, destacó Blasco.



La responsable del colegio de Educación Especial subrayó los beneficios que tiene el agua, donde los movimientos son más suaves, para los chicos y muy especialmente para aquellos que van en silla de ruedas, a veces incluso son sujeciones. Es muy positivo tanto a nivel físico como sensorial y propioceptivo.



Para esta actividad no es necesaria una piscina grande y contar con este equipamiento en el propio centro facilitará que se pueda adaptar tanto la temperatura del agua como la de la zona de vestuarios a las características de su alumnado.



El colegio de Educación Especial Arboleda tiene actualmente 65 alumnos, con necesidades educativas especiales y características muy diversas. El centro ofrece una enseñanza personalizada.