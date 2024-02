El concejal Luis Girón dice ahora que nunca quiso "cuestionar la veracidad" de Diario de Teruel

El concejal del PP Luis Girón que en el pleno del pasado lunes afirmó que no todas las noticias que aparecen en Diario de Teruel son verdad, argumenta ahora que "en ningún momento quiso cuestionar la veracidad de las noticias" que publica el periódico y que lo que quiso decir es que "cualquier noticia puede ser interpretada de distinta manera según quién la lea", tal y como se recalca en un comunicado de prensa.



El Colegio de Periodistas de Aragón exigió una rectificación de sus palabras al concejal y, dos días después, el edil popular, del que el PSOE también ha criticado su "torpeza" exigiéndole una rectificación, estima que ha querido salir al paso de las "acusaciones vertidas contra él en las últimas horas" haciendo público el mencionado comunicado.



Girón reconoce que sus palabras "no fueron las más acertadas y que se podían haber expresado de otra manera" y quiere dejar bien claro que "no pone en tela de juicio la profesionalidad de los periodistas de Diario de Teruel".



Igualmente, lamenta que determinadas agrupaciones políticas hayan hecho una "interpretación torticera de sus palabras y que intenten sacar un rédito político de un asunto como este".