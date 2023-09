El Congreso rechaza la investidura de Feijóo en su primera votación: 178 noes y 172 síes

Por

El Congreso de los Diputados ha rechazado, tal y como estaba previsto, la investidura del candidato del PP , Alberto Núñez Feijóo, a la presidencia del Gobierno, quien no ha obtenido la mayoría absoluta necesaria para ser investido en primera votación.



Feijóo ha obtenido 178 votos en contra y 172 a favor, por debajo de los 176 apoyos que se requieren para que el Congreso le otorgue su confianza para ser presidente del Gobierno.



El líder del PP y candidato propuesto por el rey ha recibido los 137 apoyos afirmativos de su partido, los 33 apoyos de Vox y el voto afirmativo del diputado de UPN y de la diputada de Coalición Canaria, mientras que el PSOE, Sumar, ERC, JxCAT, Bildu, PNV y BNG han unido sus votos en contra de Feijóo.



Tras esta votación, que se ha celebrado por llamamiento a cada diputado, se abre un plazo de 48 horas para una segunda que tendrá lugar el viernes y en la que Feijóo necesitaría solo una mayoría simple para ser investido, esto es, más votos a favor que en contra para ser investido.



No obstante, todo indica que el presidente del PP tampoco tendrá apoyos suficientes y el resultado final volverá a repetirse.



La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha convocado la nueva sesión del pleno para este viernes, 29 de septiembre, a las 12:15 horas, de modo que la votación no se celebrará antes de las 13:22 horas, al menos 48 horas después de la primera celebrada este miércoles.



Según establece el Reglamento del Congreso, antes de esa segunda votación Feijóo podrá intervenir por un tiempo máximo de diez minutos y los grupos parlamentarios podrán fijar su posición por un tiempo de cinco minutos cada uno.