El Congreso reclama al Gobierno un plan de teletrabajo en el sector público para frenar la despoblación

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó, con 234 votos a favor, ningún voto en contra y 111 abstenciones -del PP y de algunos grupos nacionalistas- solicitar al Gobierno la aplicación de un plan de trabajo a distancia para el sector público que contribuya a la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación. El acuerdo es fruto de la moción consecuencia de interpelación urgente presentada por Teruel Existe, partido adscrito al Grupo Parlamentario Mixto, tras incorporar aportaciones de otros grupos.

Así, la moción quedó aprobada en los términos de la enmienda transaccional firmada por el Grupo Mixto con los grupos parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.

El texto insta al Ejecutivo a aprobar "en breve plazo, una disposición que regule el teletrabajo en la Administración General del Estado que debe incluir, como uno de sus objetivos principales, acciones y medidas necesarias para avanzar en la cohesión territorial y revertir la despoblación".

Asimismo, la iniciativa solicita que en los puestos de trabajo de la Administración General del Estado ubicados en cualquier punto del Estado, "cuyas características lo permitan y sin perjuicio de las competencias de las respectivas comunidades autónomas", se incentive la incorporación voluntaria del empleado público a la modalidad de teletrabajo hasta un 90 por ciento de la jornada laboral, "siempre y cuando esté empadronado en un municipio perteneciente a un área rural despoblada o en una ciudad pequeña de una provincia o comarca afectadas por la despoblación, y su residencia para teletrabajar se ubique en esa localidad".

Por último, la moción insta al Gobierno a que elabore y difunda "un código de buenas prácticas que fomente la implantación del teletrabajo en las administraciones públicas para avanzar en la reversión de la despoblación y contribuir a la cohesión territorial".

Desde Teruel Existe transmitieron su “satisfacción” por la aprobación de la moción sobre teletrabajo desde la España vaciada sin ningún voto en contra, al tiempo que lamentaron que el partido Popular no la apoyara.

Desde la formación turolense consideran que el teletrabajo en el sector público “va a ser una palanca importante para atraer nuevos pobladores”, ya que “permitirá desarrollar un puesto de trabajo de la administración de cualquier parte del Estado desde una residencia en el medio rural”. Por ello, esperan “que se ponga en marcha cuanto antes”.

Ley de Bienestar Animal

Por otro lado, el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, defendió en el pleno del Congreso la retirada del proyecto de Ley de Protección, Derechos y Bienestar Animal para que se proceda a una nueva redacción que incorpore la perspectiva del mundo rural.

Desde la tribuna, Guitarte trasladó su preocupación por la falta de consenso con ayuntamientos y comunidades autónomas, así como con los sectores sociales afectados por la regulación, e incidió en el “gravísimo olvido de la perspectiva rural”, a pesar de su “reiterada solicitud” sobre la “aplicación de un mecanismo de garantía rural en las iniciativas políticas”. Teruel Existe denunció así que, de nuevo, se presenta un proyecto de ley “urbano-centrista, que no piensa en los habitantes, y en este caso tampoco en los animales, de la España vaciada”.

El diputado turolense se refirió también a “la confusión que se ha trasladado a la sociedad, así como a la utilización de esta ley para impostar pugnas culturales que perjudican al medio rural, a sus actividades, a sus productos y a todas sus gentes”.

Guitarte incidió en el compromiso inequívoco de Teruel Existe con el “bienestar animal”, el reconocimiento a la dignidad de los animales y la necesidad de combatir problemas como el abandono de los mismos. Pero, “el proyecto de ley no ha observado, no ha estudiado, no ha escuchado y no ha legislado sobre la realidad en el mundo rural. Un gravísimo desconocimiento cuando, para legislar sobre animales, se olvida de las circunstancias específicas de los mismos en una parte importantísima del país”, zanjó.

En la votación las enmiendas a la totalidad presentadas no fueron aprobadas, y el proyecto de ley continuará su tramitación parlamentaria, durante la cual Teruel Existe presentará enmiendas al articulado para intentar modificarlo.