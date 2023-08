El Consejo de Salud Teruel Centro denuncia falta de personal en ambulancias y Atención Primaria

Por

La falta de profesionales sanitarios y la entrada en vigor de un nuevo contrato de ambulancias que no convence llevó a los representantes del Consejo de Salud Teruel Centro a denunciar esta problemática, a alertar sobre que la situación empeorará en los próximos años si no se ponen medidas y a reclamar a la población turolense que haga un uso responsable de la sanidad.



Representantes del Consejo ofrecieron una rueda de prensa para poner de manifiesto las carencias detectadas y que hacen extensibles a otros consejos de salud de la provincia. “No es un problema solo de Teruel Centro”, advirtió el presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales, Pepe Polo, que recordó que la carencia de personal es un problema que se repite año tras año pero “va a ir a peor si no se corrige”.



Mientras tanto, son los propios centros los que se organizan mediante un sistema de acúmulos para que los pacientes sufran esta carencia de personal “en la menor medida”.



Las coordinadoras de enfermería y de los médicos del centro de salud Teruel Centro, Ana Segura y Ainara Alonso, detallaron la situación que se está viviendo este verano.



Segura recordó que el pasado mes de junio entró en vigor el nuevo contrato del servicio de ambulancias en Aragón. Explicó que hasta esa fecha había en la provincia de Teruel tres UME (Unidades Móviles de Emergencia): una en Teruel, otra en Monreal del Campo y una tercera en Alcañiz. Recordó que la función de las UME es la asistencia inmediata en una emergencia y está formada por médico, enfermera y dos técnicos, uno de ellos conductor. Este era el funcionamiento desde el año 2000. Además, había dos UVI (Unidad Móvil de Vigilancia Intensiva) dotada igual que la UME a nivel material pero no a nivel de personal porque solo hay un técnico además del médico y la enfermera.



“La UVI se dedica a hacer los traslados interhospitalarios”, matizó. Hasta junio había además 10 ambulancias de SVB (Soporte Vital Básico) que -a diferencia de las anteriores- no disponen del equipamiento para atender la parte respiratoria salvo el oxígeno. Desde el 1 de junio se han producido una serie de variaciones. Las UME continúan igual pero en el caso de las UVI, doce horas está de forma presencial el médico y doce no, ni tampoco fines de semana ni festivos. Entonces se consideran SVAe (Soporte Vital Avanzando).



Segura alertó que lo que ocurre es que cuando hay un traslado de un paciente de alta gravedad que sale del hospital Obispo Polanco y hay que llevarlo a otro hospital con la presencia de un médico se va la UME en vez de la SVAe. “Entonces nos quedamos en esa zona mínimo cinco horas sin ese servicio para atender las emergencias porque el médico está trasladando a un paciente de un hospital a otro”, indicó Segura que consideró esta situación de “muy grave”.



Al quedarse las UVI sin médico durante las noches, los fines de semana y festivos y tener que acudir a la UME si hace falta médico “se ha empeorado la situación”, dijo y explicó que esto repercute en que los médicos de Primaria, sobre todo del ámbito rural, tienen que subirse a la ambulancia para acompañar al paciente al hospital Obispo Polanco dejando su zona de salud al descubierto. También apuntó que en momentos puntuales hay que anular ambulancias porque no hay personal para ponerlas en marcha, sobre todo en las SVB de la zona del Bajo Aragón.



Segura denunció que la situación se agrava bastante en verano porque la población de los pueblos aumenta considerablemente y la “exigencia sanitaria es mayor”, a pesar de que haya menos médicos. Sistema de acúmulos

La coordinadora médico del centro de salud Teruel Centro, Ainara Alonso, explicó cómo están haciendo frente a la falta de médicos durante el verano que permite atender las consultas médicas. “Los médicos de atención continuada (MAC) son los que hacen las sustituciones, además de encargarse de la atención continuada, que se presta en el centro de salud del Ensanche, tendría que haber por lo menos seis MAC de sector que no los está habiendo”, denunció.



De los cinco sustitutos que hay en la actualidad solo tres y medio están en activo, porque hay bajas y medias jornadas que no se sustituyen y esto “dificulta que se haga bien la cobertura”.



“Durante los fines de semana hay tres compañeros de guardia y si solo hay tres y medio para todo está claro que las cuentas no salen y estamos asumiendo los médicos del centro de salud, que normalmente haríamos guardias de lunes a viernes, las de los fines de semana y festivos para poder cubrir todo”, señaló.



Esto hace que no se pueda dar cobertura a la consultas cerradas por vacaciones o permisos. Por ello, acuden al sistema de acúmulos que consiste en prolongaciones de jornada. Puede ser dentro de la propia jornada o con prolongación de ella, que es la que generalmente se está realizando. “Son extensiones voluntarias de la jornada, programadas y de dos horas, que puede ser en horario de 8 a 10 de la mañana o de 15 a 17 horas”. Así se pueden citar los pacientes como siempre y se citan hasta 28 pacientes por facultativo tanto de forma presencial como no presencial.



Este sistema comenzó el año pasado pero este se aplica de forma general, tras la publicación en el BOA del 28 de febrero de 2023, que lo recoge.



Alonso indicó que en el mes de julio en el centro de salud Teruel se han realizado 56 consultas de acúmulos, que serían 112 horas extras para los médicos y 11 de los acúmulos son de pediatría. A lo largo del mes de agosto se calcula que serán 54 acúmulos, de los que 13 serían de pediatría, aunque estas cifras pueden variar según las circunstancias.



“Como coordinadora del centro de salud tengo que agradecer a mis compañeros el esfuerzo diario que estamos haciendo con prolongaciones de las guardias, horas extras y no libranzas en temporadas como las que estamos”, señaló Alonso y subrayó la importancia de que se fortalezca el sistema de Atención Primaria porque es la puerta de acceso al sistema sanitario público para los pacientes, un sistema que “hay que potenciar”.



Pero también pidió que ante esta situación de sobrecarga y saturación “hagamos todos un uso responsable de la sanidad” y en el caso de las urgencias, hizo una llamamiento para no abusar y, si se puede, esperar a una consulta programada porque para ello se está habilitando huecos extra.



En el centro de salud Teruel Centro son 15 médicos de Atención Primaria más tres pediatras. La plantilla está completa y en periodo ordinario es suficiente pero el problema se está dando con las vacaciones ya que con los tres MAC no hay suficiente para atender las urgencias y las vacantes por vacaciones o permisos.



En el centro de salud Teruel Centro hay doce consultorios, incluidos los de barrios rurales, Celadas y Bezas y tres residencias de ancianos y la carencia de personal obliga a priorizar con menos frecuencias de consulta en los pueblos, a pesar de que ahora es cuando más población hay, y limitando en algunos momentos la atención a las residencias. “Andamos haciendo encaje de bolillos”, zanjó la coordinadora. Contratos para residentes

Los representantes del Consejo de Salud Teruel Centro pusieron de manifiesto que la situación que se está viviendo este verano puede ir a peor si no se ponen soluciones. Avanzaron que en este centro se van a jubilar, en el próximo lustro, unos cinco compañeros y el problema es que “por cada persona que se jubila no viene una nueva”. La coordinadora médica del centro de salud, Ainara Alonso, comentó que las circunstancias son cada vez peores lo que conlleva sobrecarga y cansancio. “La atención sería mejor si pudiéramos ser más”, observó.



Además, apuntó que las horas extra de los fines de semana generan también una libranza en día laborable, por lo que son más jornadas que tienen que completar los compañeros entre semana.



El presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales alertó que esta situación -con falta de personal sin sustitutos y horas extras mediante el sistema de acúmulos- puede hacer que los médicos no quieran venir a ejercer a Teruel y se vayan a otros destinos.



Aunque plantear soluciones no es competencia del Consejo de Salud, Pepe Polo apuntó que sí que han puesto encima de la mesa alguna de ellas que trasladarán a la administración para reforzar la plantilla.



La coordinadora médica de Teruel Centro, Ainara Alonso, comentó que los residentes que se están formando en el centro “serían las personas más adecuadas para poder asumir muchos de los huecos que no están cubiertos en ese momento”, dijo. Por eso, consideró que se les podría hacer ofertas interesantes y atractivas que les hiciera plantearse la posibilidad de quedarse en Teruel a trabajar. “El problema es que acabaron en mayo y antes de acabar ya tenían ofertas en todas las comunidades autónomas limítrofes y sin embargo en Aragón hasta el 7 de junio no se hizo el llamamiento único con las plazas vacantes para poder ofertar”, comentó, “lo que originó que en esa fecha todos se habían ido ya”.



Por ello, “tendrían que adelantar la fecha y potenciar que hubiera contratos interesantes para que se quedaran con nosotros”, apuntó.



Desde el centro de salud Teruel Centro se han puesto en marcha medidas para que estos residentes se puedan sentir más cómodos a la hora de pasar consulta siempre de forma tutorizada, como habilitarles su propia consulta. “Es nuestro granito de arena para que se puedan sentir ilusionados”, comentó Alonso. Dos residentes acabaron en mayo y hasta octubre no se incorporan nuevos.