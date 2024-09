El Consorcio Camino del Cid lanza diez vídeos promocionales en inglés bajo el lema Only the Brave (Sólo para valientes)

El Consorcio Camino del Cid acaba de lanzar diez vídeos divulgativos sobre las diferentes rutas que componen el itinerario, con presencia de la provincia de Teruel en seis de ellos.

Los vídeos, con una duración de entre minuto y medio y 3 minutos tienen por finalidad aproximar visualmente al viajero de habla inglesa a las características del territorio que va a visitar: paisajes, recursos, pueblos, etc. Se trata de una intro visual que complementa la información ya existente en www.caminodelcid.org y que incluye información en inglés sobre las rutas, los pueblos, las guías de las diferentes modalidades, la app de viaje, entre otros contenidos.

El Camino del Cid está dividido en rutas tematizadas de entre 50 y 300 kilómetros unidas entre sí. En total se han editado nueve vídeos, uno por ruta, así como un vídeo genérico de introducción de todo el Camino. Los audiovisuales, ya están disponibles, en inglés y en español, tanto en la página web www.caminodelcid.org como en el canal de YouTube del recorrido.

Only the Brave

Los vídeos se agrupan bajo el lema Only the Brave (Sólo para valientes) que evoca a la figura del Cid, un personaje épico reconocible fuera de nuestras fronteras, y también a la aventura que supone para un extranjero sumergirse en el interior de España, fuera de los circuitos turísticos más conocidos, alejado de los tópicos y las grandes masificaciones, lo que permitirá conocer y vivir con tranquilidad una España diferente, de una enorme riqueza y diversidad histórica, artística y medioambiental.

Promoción internacional

Esta actuación forma parte de los trabajos de promoción exterior del Consorcio Camino del Cid. Además de estar disponibles en las plataformas de la entidad, el consorcio cuenta con la colaboración de Turespaña, que subirá el vídeo general a la web oficial Spain Info, remitiendo todos los audiovisuales a las diferentes Oficinas de Turismo de España, para que puedan incorporarlos a sus campañas. Los vídeos se canalizarán también a través del Club de Producto Rutas Culturales de España, del que el Consorcio Camino del Cid es miembro fundador.

El presidente de la Diputación Provincial de Valencia y del Consorcio Camino del Cid, Vicent Mompó, ha recordado que el Camino del Cid atraviesa España de noroeste a sureste, desde Castilla hasta la costa mediterránea: “se trata de un itinerario de 1.400 kilómetros de pistas y 2.000 de carreteras. La diversidad de territorios, patrimonio y cultura hace que sea un destino muy atractivo para el público de otros países”. En este sentido, ha destacado que los nuevos vídeos son una herramienta “muy importante” que, en su opinión, “despertarán el interés de quienes quieran conocer una España diferente”.

El Camino del Cid en Teruel

El Camino del Cid es un itinerario turístico cultural de 2.000 km de longitud gestionado por las Diputaciones provinciales de Burgos, Soria, Guadalajara, Zaragoza, Teruel, Castellón, Valencia y Alicante. A su paso por la provincia de Teruel atraviesa 56 localidades a lo largo de más de 400 kilómetros. La provincia está presente en seis de los vídeos de rutas presentados: Las Tres Taifas (The Three Taifas), y la Conquista de Valencia (The Conquest of Valencia), y los Anillos de Gallocanta, Montalbán, Maestrazgo y Morella.