El departamento de Presidencia tramita de oficio la renuncia a pedir a los ayuntamientos reintegros por el Fite 16

La Dirección General de Administración Local del Gobierno de Aragón, dependiente del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, ha tramitado a iniciativa propia la renuncia a recibir los reintegros que cinco ayuntamientos debían formalizar a cuenta de las ayudas por el FITE 16. Lo hace de oficio y pese a que los consistorios no habían recurrido judicialmente este reintegro, que se fundamentaba en el incumplimiento de algunas cláusulas del contrato, según informa el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.

La propia consejera de Presidencia, Mayte Pérez, ha llamado personalmente a los ayuntamientos implicados para transmitirles la información. Hoy se les comunicará a través de la Plataforma Localidad la orden por la que se resuelve el expediente de reintegro de las subvenciones, dentro de la línea para infraestructuras municipales del FITE.

En este caso, los ayuntamientos afectados eran cinco: Calanda, Peracense, San Agustín, Tramacastiel y Escucha. Las devoluciones que se requirieron en un principio sumaban los 267.612 euros.

Con su decisión, que ha recibido el visto bueno de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón, la consejera de Presidencia mantiene, a través de la Dirección General de Administración Local, la tesis de la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que falló a favor de los ayuntamientos que recurrieron la suspensión de la ayuda del FITE 17 para infraestructuras municipales.

Las sentencias pendientes

En este sentido, cabe informar de que en cuanto el TSJA dicte las sentencias pendientes del FITE 17 se procederá a hacer lo propio con los expedientes de aquellos ayuntamientos que no recurrieron. “En su día ya explicamos nuestra posición política era que no debíamos pedir esas devoluciones, pero se nos trasladó que jurídicamente estábamos obligados a hacerlo. Ahora, la sentencia nos proporciona la justificación para no tener que pedirlas incluso con los ayuntamientos afectados con la convocatoria del FITE 16”, ha explicado José Ramón Ibáñez, director general de Administración Local.

Junto a esto, el Departamento está trabajando para que, en cuanto el TSJA dicte las sentencias pendientes del FITE 17, se proceda a hacer lo propio con los expedientes de aquellos ayuntamientos que no recurrieron la decisión, también de acuerdo con los informes elaborados por los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón.