El diputado del PSOE por Teruel Herminio Sancho vota por error ”sí” a Feijóo y el voto es corregido al haberse pronunciado mal su apellido

El diputado del PSOE por Teruel Herminio Rufino Sancho Íñiguez ha protagonizado este miércoles la anécdota de la segunda sesión del debate de investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al apoyar de viva voz que se convirtiera en presidente del Gobierno, un voto erróneo que ha corregido en seguida.

El socialista turolense ha dicho 'sí' después de que la secretaria segunda de la Mesa del Congreso, la también socialista Isaura Leal, se equivocara al leer su primer apellido, pues, en lugar de Sancho, ha dicho Sánchez.

Su compañera se ha percatado inmediatamente de que el diputado había votado afirmativamente, pese a que tenía que rechazar la investidura del líder del PP. "Sí, no, ¿perdón?", ha dicho Leal visiblemente contrariada, mientras Sancho hacía gestos con las manos desde su escaño como pidiendo que esperara.

El diputado le ha aclarado a gritos que ella había dicho mal su apellido, Leal se ha disculpado y después Sancho con una risa nerviosa ha votado que no. El episodio ha sido recibido con risas en el Salón de Plenos y después la votación ha continuado con normalidad.

#EnDirecto | El diputado del PSOE Herminio Rufino Sancho Íñiguez vota por error a favor de la investidura de Feijóo y el voto es corregido después: "Perdón, he pronunciado mal su apellido" https://t.co/DnyFHUPrd4 pic.twitter.com/JKEGBcq418

"Soy Sancho, no Sánchez. Sancho sí, mi apellido es Sancho"

"¿Y que quería decir entonces con ese 'sí'?"

"Sancho sí, no. Como que sí soy Sancho, no Sánchez"



El diputado del PSOE Herminio Rufino Sancho explica por qué se ha equivocado en la votación https://t.co/KwITtchHxt pic.twitter.com/tv81Xzp9Y3