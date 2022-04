El diputado socialista por Teruel Herminio Sancho pide al PP que no utilice a los agricultores y que sea constructivo

El diputado del PSOE por Teruel, Herminio Sancho, pidió al PP en el Congreso que no utilice a los agricultores y ganaderos como lo está haciendo, y que sea constructivo y arrime el hombro para mejorar la vida de los españoles. Desde la tribuna de oradores de la Cámara Baja reprochó también a Vox su sectarismo y le pidió respeto al Parlamento porque quien no cree en la democracia no puede estar allí.

El parlamentario turolense se pronunció así la noche del miércoles en el pleno del Congreso durante el debate del último asunto de ese día, una moción del PP consecuencia de una interelación urgente a raíz de la manifestación del mundo rural del pasado 20 de marzo y de la crisis que padece el sector primario.

La iniciativa del grupo popular, que defendió la diputada Milagros Marcos, pretendía instar al Gobierno a la elaboración de un plan de contingencia, pero en la votación contó solo con el apoyo de 102 votos a favor, mientras que 182 diputados votaron no y 60 se abstuvieron.

En el turno de intervención del Grupo Parlamentario Socialista fue el diputado turolense Herminio Sancho el encargado de posicionarse para hacer una defensa de las políticas de apoyo y las medidas urgentes que se están aplicando para proteger al sector, a la vez que reprochaba las intervenciones tanto del PP como de Vox, a los que acusó de utilizar a los agricultores y ganaderos en lugar de ayudar a mejorar su situación.

Sancho aseguró que “el Gobierno de Pedro Sánchez no deja a nadie atrás” con “liderazgo, proponiendo, consiguiendo compromisos para mejorar la vida de los españoles”, a diferencia de lo que hace el PP, a los que pidió que “comiencen a ser una oposición constructiva”. Mientras la diputada del PP Milagros Marcos le mostraba desde la bancada de la oposición una fotografía de la manifestación por el mundo rural celebrada en Madrid el pasado 20 de marzo, Sancho repasó las medidas que se están poniendo en marcha y le pidió que las apoyen, porque “eso en situaciones excepcionales es ayudar a los españoles”.

“Abandonen el sectarismo”, instó al PP el parlamentario por Teruel tras recordar que los agricultores apoyaron al país durante la pandemia “y ustedes no”, y pidió que tomasen ejemplo de un presidente como Sánchez que “se remanga a mayor dificultad” para mostrar “mayor fortaleza”.

Sancho argumentó que los dos últimos años el país y el mundo se han enfrentado “a los mayores desafíos del siglo XXI, yo diría que desde que empezó la democracia”, y que no se han dejado de tomar medidas, las últimas recogidas en el plan nacional aprobado esta semana de respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania, además de haber conseguido la excepción ibérica en Europa para rebajar los precios de la energía.

Ponerse frente al espejo

El diputado por Teruel instó a los populares a que se pongan “frente al espejo” después de que el Gobierno hubiese afrontado con anterioridad situaciones como las borrascas Gloria y Filomena, además de superar la pandemia, y “con nota” el impacto que suponía el Brexit, sobre lo que aseguró que no quería “recordar lo que ustedes dijeron aquí”.

“Ante todo esto el Gobierno ha puesto en marcha políticas y continúa poniendo en marcha muchas medidas” frente a las consecuencias que ahora está teniendo la invasión de Ucrania. Se refirió a los ERTE, el apoyo a autónomos, el ingreso mínimo vital y la reforma laboral, así como un “muy buen presupuesto de la PAC”, con 44 millones más que en la etapa anterior y pese al Brexit, “y recuerden lo que ustedes decían en esta tribuna”.

Se refirió también al incremento de 45 millones en los seguros agrarios, de 245,3 millones para regadíos, además de 26,5 más para el Programa de Desarrollo Rural o de 54,4 millones más para los jóvenes agricultores, cuando el PP puso “cero euros; esto es lo que ustedes creen en el relevo generacional”.

“Nuestra política tendrá que dirigirse a no primar la inacción, tenemos que terminar de subvencionar la inactividad”, afirmó el parlamentario del PSOE, que recordó también que las líneas de avales ICO se alargan hasta el 30 de junio, y los 430 millones que se destinarán al sector primario dentro del plan de respuesta al impacto de la guerra de Ucrania que estará dotado con 16.000 millones de euros. “¿Qué más tiene que ocurrir para que ayuden a España?”, preguntó al PP desde la tribuna del Congreso.

Herminio Sancho hizo una última reflexión para recordar que era alcalde de un pueblo de Teruel, que sus hijos se habían formado en una escuela rural y que él era agricultor y ganadero, “hijo de pastor, nieto de pastores; mi abuelo materno pastor por la comida”. Dirigiéndose a los diputado del PP y de Vox les espetó que sentía “vergüenza” al verlos en las manifestaciones “con los que van a caballo; siento vergüenza, no los utilicen, no dañen al Gobierno”.

Manifestó que desde su incorporación a la agricultura y al sindicalismo, y en su actividad en el cooperativismo y en la política, tanto en las Cortes Generales como en el Congreso, “nunca he visto una propuesta de la derecha que favorezca a los agricultores que trabajan de sol a sol para ganarse el chusco, ni del PP ni de Vox”.

Aseguró por último que había sentido “dolor” en el pleno al oír la frase “Año de rojos, año de piojos” durante la intervención de Vox. “Señorías siento vergüenza y pena de oír estas frases aquí; creo que hay millones de españoles que lucharon por la democracia, que trabajaron por recuperar la igualdad y la libertad; señorías, hoy el hijo de un pastor puede estar hablando aquí y defendiéndolo aquí”. Y concluyó exigiendo respetar al Parlamento porque “quien no crea en la democracia no tiene sitio aquí”.