El director general de Despoblación asegura que encontró mucha teoría y pocos avances cuando asumió el cargo tras la salida de Vox

El director general de Despoblación del Ejecutivo aragonés, Alberto Casañal, aseguró este martes en las Cortes de Aragón que cuando llegó a la Dirección General se encontró mucha teoría pero pocos avances en el desarrollo de políticas, por lo que ha habido que hacer un trabajo ingente para avanzar en las convocatorias del Fondo de Cohesión Territorial. Aun así, Casañal destacó que van a gestionar más del triple de lo que hizo el anterior gobierno cuatripartito, aunque admitió la existencia de dificultades porque no encontró ningún expediente cuando asumió el cargo, y que asuntos como el congreso sobre despoblación se han tenido que posponer porque no estaba avanzado. Pese a ello, manifestó que con el Gobierno de Azcón “se ha pasado de la palabra a los hechos” en la lucha contra la despoblación.

Casañal compareció en la Comisión de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial a petición de los grupos para informar sobre el desarrollo de sus competencias y la gestión de las líneas de ayudas del Fondo de Cohesión Territorial, que detalló y aseguró que la previsión a final de año es que se puedan haber ejecutado más de 8 millones, cuando el anterior gobierno socialista solo pudo gestionar 2,7 millones.

Su primera intervención fue descriptiva sobre los avances realizados en las convocatorias del Fondo de Cohesión tras su llegada este verano, pero en su turno de réplica a los grupos fue crítico con la herencia que se encontró al tomar posesión.

Asumió la responsabilidad después de que Vox dejara el Ejecutivo aragonés, que era la formación que tenía a su cargo este área competencial dentro de una vicepresidencia en la que se anunciaron numerosos proyectos, pero que a la vista de lo manifestado por Casañal no van a ver la luz al menos este año.

El director general detalló la situación de las líneas del Fondo de Cohesión en las que se han centrado para poder sacarla adelante a la vista del poco avance que se había hecho y la escasez de personal, el mismo que el que tuvo su predecesor. Anunció el aplazamiento del congreso internacional sobre la lucha contra la despoblación que se iba a hacer a final de año, y sobre el centro de estudios demográficos anunciado por Vox en su día ni se pronunció, pese a que todos los grupos preguntaron sobre ese asunto.

Durante su comparecencia buscó transmitir un mensaje en positivo e invitó a todos los partidos a “aunar esfuerzos”, no ya para erradicar el problema de la despoblación, que reconoció que era “algo útopico”, pero sí al menos para “frenarlo”. Recalcó en este sentido que era uno de los “grandes retos” a los que se ha comprometido el presidente de Aragón, Jorge Azcón, y fue crítico con la falta de avances de anteriores gobiernos. “Con este Gobierno se ha pasado de las palabras a los hechos”, manifestó.

Aseguró que no pretendía “echar en cara nada”, pero valoró que los 8 millones de euros ejecutados del Fondo de Cohesión con que quieren acabar el año es “más del triple” de lo que se había hecho hasta ahora.

Explicó que con el personal que se encontró y sigue teniendo, que son tres funcionarios, tuvieron que centrarse en decidir qué proyectos sacaban adelante, porque “era imposible acometer todas las líneas que había encima del papel”.

“Realmente no encontré ningún expediente de nada”, dijo, por lo que se han centrado en las seis líneas de ayudas convocadas, puesto que solo se habían sacado las de entidades sin ánimo de lucro. Indicó que el resto habían tenido que iniciarlas desde el principio porque no había nada. Argumentó que si hubieran tenido algunos informes “hubiéramos ejecutado mucho más”, pero la realidad fue que no encontró “absolutamente nada encima de la mesa”.

Acuerdos con diputaciones

Sobre los acuerdos con las diputaciones provinciales para trabajar conjuntamente dijo que estaban prácticamente cerrados y que se hará efectivo a principios de año, mientras que el congreso internacional sobre despoblación tendrá que esperar al año que viene a pesar de que en un principio dijo que se haría en diciembre. Aclaró que cuando se interesó por ver cómo estaba este asunto, se encontró con que “había mucha teoría, pero realmente no se había trabajado en preparar un congreso internacional potente”.

Sobre el Fondo de Cohesión explicó que las seis líneas de ayudas que han sacado han tenido “una gran aceptación”, que la suma de solicitudes sobrepasa las 700 peticiones en su conjunto y que suponen más de 12 millones de euros.

Para la línea de fomento de actividades culturales, dotada con 500.000 euros, han llegado 147 solicitudes, mientras que para la de multiservicios rurales, que cuenta con 400.000 euros, se han recibido 63 por un importe de 514.000 euros.

Comentó que la línea para las que más solicitudes se han registrado ha sido la de eficiencia energética, con 213 peticiones para una dotación de 800.000 euros. Añadió que para la reforma de edificios de propiedad municipal con destino a viviendas de alquiler para fijar población se habían recibido 205 solicitudes con un presupuesto que alcanza los 6,2 millones. En el caso de las convocatorias cuyo plazo de presentación todavía está abierto, explicó que para sistemas de videovigilancia se han presentado hasta la fecha 55 peticiones y 47 para la demolición de inmuebles.

El director general incidió además en otras líneas de actuación que se están llevando a cabo en cuestiones como la vivienda, que cuenta con planes específicos en el medio rural, además de la mejora de comunicaciones y del transporte público.

Debate

Los grupos parlamentarios tendieron la mano al nuevo director general de Despoblación durante su comparecencia en la Comisión de Fomento, pero también le reclamaron agilizar y mejorar la gestión que se había hecho hasta ahora. Darío Villagrasa (PSOE) manifestó que era necesario “mejorar” algunas cuestiones e implementar políticas, a la vez que se interesó por el fondo anunciado para las provincias de Zaragoza y Huesca, al igual que hicieron otros partidos. Para este año está descartado y el próximo dependerá de que haya o no presupuestos, aclaró Casañal.

Villagrasa estimó que van a quedar sin ejecutar más de 7 millones del Fondo de Cohesión y propuso que no se pierdan, para lo cual planteó una fórmula para que ese dinero se transfiera a los ayuntamientos con problemas de despoblación.

Joaquín Palacín (CHA) preguntó cómo iba a gestionar las ayudas del Fondo de Cohesión sin personal, mientras que Alberto Izquierdo (PAR) planteó que se coordinen las políticas con otras administraciones y que trate de “contar con los territorios”. Tomás Guitarte (Teruel Existe) pidió que las políticas de lucha contra la despoblación sean transversales y se tenga en cuenta el mecanismo de garantía rural; Alejandro Nolasco (Vox) reclamó que no se dejen de lado las iniciativas que impulsaron ellos; y Juan Carlos Gracia Suso (PP) afeó la herencia recibida al no haberse hecho “absolutamente nada” cuando gobernó el PSOE.