El equipo de gobierno de la Diputación solicita que se cubra la plantilla de la Guardia Civil

El equipo de Gobierno en la Diputación de Teruel, formado por PP, Teruel Existe y PAR, solicitará al Gobierno central y al Ministerio del Interior que adopte las medidas necesarias para se logre la cobertura plena de las plazas de la Guardia Civil en la provincia. El PSOE se abstuvo a esta propuesta del partido transversal tras presentar una enmienda a la totalidad, que fue rechazada.

Esta fue una de las siete propuestas debatidas en el pleno ordinario de septiembre celebrado este jueves, en el que también se presentó una declaración institucional contra la violencia machista. La sesión comenzó con un recuerdo al alcalde de Cella recientemente fallecido, Santiago Gómez Lanzuela.

El presidente de la Diputación, Joaquín Juste (PP), explicó la aprobación de los procedimientos extrajudiciales de crédito que formaban parte del orden del día. “Se trata de abonar facturas de obras, suministros o servicios que no se pagaron porque no había contrato o no estaba el expediente, correspondientes a los años 2020, 2021, 2022 y 2023. Hemos tenido que poner orden en la casa para que el que ha prestado ese servicio, lo cobre”, zanjó.

Por su parte, el vicepresidente segundo, Rafael Samper (PAR), explicó que en el orden del día se incluían también distintas modificaciones que suponen “ajustes presupuestarios para poder ejecutar la máxima partida de 2023”, después de un año de elecciones y cambio de gobierno en la institución provincial.

En cuanto a las propuestas, la vicepresidenta primera, Beatriz Martín (TE), defendió la necesidad de que se cubran el centenar de plazas vacantes en los cuarteles de la Guardia Civil de la provincia para poner fin a la “inseguridad” que perciben las personas que viven en los pueblos.

La portavoz de TE, Beatriz Redón, detalló que es necesario que los agentes en prácticas no computen como parte de la plantilla para que puedan ocuparse las plazas y pidió complementos específicos para quienes presten su servicio en el medio rural.

El portavoz del PP, Carlos Boné, defendió el derecho a vivir en un entorno seguro, y pidió junto al del PAR, Rafael Samper, “que no se justifique la pérdida de efectivos en la escasa población y la baja inseguridad”.

Y es que el grupo socialista había presentado una enmienda a la totalidad en la que se aludía a la “baja criminalidad” en la provincia turolense. El portavoz del PSOE, Pedro Polo, justificó su abstención en su intención de consensuar próximamente una declaración institucional sobre este asunto.

Raquel Clemente defendió la propuesta del PP contra la Ley de amnistía por considerar que “este el precio que deberá pagar Pedro Sánchez para seguir en el poder”, que salió adelante con el apoyo del PAR. TE se abstuvo porque considera que es un asunto de debate nacional, mientras que el PSOE votó en contra “porque es una ley que no está aprobada”.

El pleno sí aprobó por unanimidad la propuesta de TE relativa a la redacción de un nuevo Pacto por la cooperación al desarrollo con Punto de Encuentro y la dedicación efectiva del 0,7% de los ingresos tras los “incumplimientos” de la pasada legislatura.

Las tres propuestas del PSOE fueron rechazados por el resto de grupos, que son los que conforman el equipo de Gobierno. En la relativa al cese de los directores generales de Justicia, Esmeralda Pastor, y de Caza y Pesca, Jorge Valero, por su apología de la dictadura franquista, el PP y el PAR coincidieron en señalar que “se debe juzgar su trabajo desde que asumen el cargo y no lo que han hecho previamente en su vida privada”. Por su parte, TE votó a favor.

Tampoco salió adelante la propuesta en la que se oponía a la creación de la Agencia Provincial de la Energía por considerar que los servicios que va a prestar coinciden con los del proyecto Aragón Energía Propia. PP y TE defendieron su creación para prestar asesoramiento técnico y jurídico a los municipios, mientras que el PAR se abstuvo porque cree que no se deben duplicarse servicios.

También el grupo socialista propuso instar al Gobierno de Aragón a aumentar el Fondo Aragonés de Financiación Municipal después de que el presidente, Jorque Azcón, anunciara el incremento de la partida para Teruel de 700.000 euros a 1 millón.

El PP y el PAR le recriminaron que no lo hubieran hecho antes y votaron en contra “porque Azcón se ha comprometido a mejorar la financiación de todos los municipios”, mientras que TE se opuso porque cree necesario modificar la Ley de haciendas locales.

Declaración institucional

La Diputación de Teruel aprobó en la sesión ordinaria de septiembre una declaración institucional para erradicar la violencia machista, como compromiso de toda la sociedad y un objetivo para las instituciones.

La vicepresidenta primera, Beatriz Martín, resaltó la importancia de la declaración institucional: “Vamos a seguir velando por la igualdad, y por la lucha contra la violencia de género y como institución creemos que es muy importante que salga una declaración institucional, fortalecida con el compromiso de esta casa”.