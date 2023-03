El escritor Javier Sierra, primer Hermano Mayor de Honor de Jesús Nazareno tras 70 años

Javier Sierra fue nombrado este martes Hermano Mayor de Honor de la hermandad de Jesús Nazareno y María Santísima del Rosario en un acto que tuvo lugar en la iglesia de la Merced, sede de esta hermandad, que recupera este título tras 70 años. Con este acto se quería reconocer al escritor turolense, que en su infancia vivió en el barrio del Carrel.

Hijo Predilecto de Teruel desde 2018, Javier Sierra está muy vinculado a su ciudad, a donde viene cada vez que se le requiere. La Biblioteca Pública donde tantas horas pasó lleva su nombre y guarda su legado, entre el que figura su Premio Planeta, El fuego invisible, que recibió en 2017, y otras novelas que se han traducido a varios idiomas.

El escritor turolense es el único autor español contemporáneo que ha logrado situar sus novelas en el top ten de los libros más vendidos en los Estados Unidos.

Nacido en 1971, Sierra pasó su infancia y adolescencia en Teruel y jugó por las calles próximas a la Merced. En el barrio del Carrel también hay un parque que lleva su nombre, como recordaba antes del acto. “Es un regreso a la parroquia de mi infancia porque viví en el Carrel hasta los 15 años”, recordaba ayer Sierra, momentos antes del acto.

“En estos años que he estado fuera de Teruel la he visto mejorar, crecer y alberga obras de arte que no había visto nunca”, comentó en referencia a la iglesia de La Merced.

Sierra aseguró que ser Hermano Mayor de Honor de una cofradía es “algo que verdaderamente no me esperaba”, pero aseguró que es “uno de esos honores que regala la vida”. “Lo veo con emoción”, dijo porque el también periodista desveló que su primer micrófono “fue el de una iglesia”, porque contó que es sobrino de un cura y de pequeño le dejaba leer y ayudarle en misa. “Ahí comencé a fascinarme con la comunicación porque de alguna manera la iglesia también es comunicación”, señaló.

Semana Santa

En sus palabras quiso hablar del misterio que conlleva la Semana Santa. “Estos son los días de los misterios”, dijo y aseguró que no hay mayor misterio que el de la muerte, que está representado con la pasión de Jesús, pero “no hay misterio más esperanzador que el de la Resurrección”.

Consideró que la Semana Santa es una celebración milenaria, porque antes de la época cristiana ya se celebraban estos días como los que acababa el periodo oscuro, el del invierno y la muerte y comenzaba el de la vida. “Este ciclo lo seguimos conmemorando en el cristianismo y la Semana Santa es el exponente mayor de ello”.

Sierra reconoció que no sabía si iba poder venir este año pero confía en poder participar en otra ocasión. Explicó que está trabajando en su nueva novela, en un proceso que es lento, como requiere el proceso de construcción literaria pero también está trabajando en otro proyecto más vital y activo como es construir un modelo de viaje que consiste en organizar viajes con autores que han hecho grandes novelas y explican los lugares que sirven de escenario para sus obras.

El presidente de la Cofradía, Ángel Sánchez, señaló que para la Hermandad el de este martes era “un día grande” porque hacía 70 años que no contaban con la figura de Hermano Mayor de Honor, para lo que habían pensando en Sierra.