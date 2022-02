El filme de Acompañando-Te se presenta en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza

Por

Avalado por cuatro premios internacionales en festivales cinematográficos de India, Estados Unidos o Japón, el documental La soledad de los que no existen se presentó este jueves en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza para dar a conocer un proyecto que es la suma del trabajo y del esfuerzo de diferentes equipos y personas y que presenta un sentimiento de siempre amplificado por la irrupción de la pandemia, un fenómeno internacional que se hace patente en la llamada España Vaciada.



La presentación contó con la presencia del rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, que destacó el papel de la Fundación Universitaria Antonio Gargallo, que colabora con esta producción. “La Fundación es una suma de todos, del Ayuntamiento, de la Universidad, de los empresarios y de la Diputación, una suma de Teruel que permite llegar a pueblos de pequeño tamaño o hacer acciones como esta” señaló para defender a continuación el papel de la Universidad en Teruel, un campos que “tiene sentido porque permite hacer cosas que aquí no se podrían hacer”.



En su opinión “es un centro que permite hacer ciudad y poner a Teruel en el mapa”. La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, recordó los orígenes de este programa y se remontó al 14 de marzo de 2020 cuando se declaró el estado de emergencia y vio la necesidad de poner en marcha un plan de acompañamiento para las personas que no tenían posibilidad de salir a la calle, y que estaban, como luego se llamó el programa, Aislados pero no solos.



Contactó con el presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales, Pepe Polo, -también presente ayer en el acto- y comenzaron a tejer la red de voluntarios que atendió a cientos de personas.



Una vez finalizado el estado de alarma, se decidió coger el testigo de ese programa para seguir acompañando a todas esas personas que se sentían solas, una soledad no deseada, tuvieran la edad que tuvieran, para que gracias a los voluntarios la dejasen de sentir. Surgió así el programa Acompañando-Teruel, El documental ha sido posible gracias al trabajo del director, Alfonso Burgos, profesor del grado de Bellas Artes en el Campus de Teruel, de alumnos y titulados de este grado y del equipo de Acompañando-Teruel, desde sus técnicos, a sus voluntarios pasando por los usuarios del programa, que han querido dar testimonio de lo que es la soledad y lo que ha significado esta iniciativa pionera.



Algunos de ellos acudieron también a Zaragoza. “Este proyecto une el programa Acompañando-Teruel con la universidad y el campus en Teruel”, destacó la alcaldesa. Es una conexión que solo se puede dar en una pequeña ciudad como es Teruel.