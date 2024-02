El frontón Pinilla acogerá un evento de zumba solidario con San Francisco 21

Por

El próximo domingo 3 de marzo el Frontón Pinilla acogerá un acto benéfico para recaudar fondos destinados a los vecinos de la calle San Francisco, 21. Este evento ha sido organizado por el grupo de trabajo de la comunidad vecinal que el pasado 13 de junio vio cómo el inmueble en el que vivían 20 familias se venía abajo. Aunque no causó víctimas mortales la vida de todos ellos cambió para siempre.



En la presentación del evento de zumba, que comenzará a las 12 horas del domingo, las primeras palabras fueron de recuerdo para los afectados del incendio de este jueves en Valencia. “Nos hemos acordado mucho de ellos porque están pasando lo mismo, les mandamos nuestra solidaridad, es un camino largo, son días malos y queremos mostrar nuestro apoyo y solidaridad para con ellos”, dijo Amparo Gargallo, una de las vecinas de San Francisco, 21.



Gargallo y Alberto Abril forman parte del grupo de trabajo que se ocupa de los eventos solidarios. En la rueda de prensa de presentación agradecieron al Ayuntamiento las facilidades dadas para la organización de este evento, con la cesión del frontón Pinilla. También al supermercado Supercash Vimar, que aportará agua, dulces y fruta para los participantes y a las más de 20 comercios que colaboran aportando artículos que se sortearán entre las personas que hayan comprando entradas. Igualmente, a Puerto que colaborará con el sonido.



Aunque ha habido organizaciones que han realizado donaciones para los afectados de San Francisco 21, este evento es el primero que ellos organizan directamente y quieren hacer más en el futuro.



Mara Palenzuela indicó que cuando le propusieron colaborar no lo dudó porque “me conmueve, no pude decir que no” y explicó que con ella participarán monitores de zumba de Toledo, Madrid, Castellón y Valencia. En total serán cinco para no dejar de bailar de 12 a 14 horas.



Tanto la alcaldesa Emma Buj como el concejal de Deportes, Jesús Artigot, mostraron el apoyo que desde el principio ofrecieron a esta iniciativa y animaron a participar en ella. Para ello no hace falta practicar zumba si no se quiere, porque va a haber una fila cero para quien solo quiera participar adquiriendo la entrada y también se puede acudir como espectador y disfrutar del evento y de la música. Las entradas están a la venta por 7 euros en el estanco Los Arcos y en Nova Pilates y también se podrán adquirir en el frontón el día del evento.



La alcaldesa incidió en el apoyo que desde el principio está dando el Ayuntamiento a las familias que perdieron su vivienda el 13 de junio. “Siempre hemos estado a su lado como Ayuntamiento, no vamos a eludir responsabilidades y estamos trabajando en averiguar las causas del derrumbe”, subrayó.



La recaudación de este y otros eventos así como de las huchas se destina a los gastos originados por la contratación de técnicos, peritos y abogados para la defensa de los vecinos en la causa.