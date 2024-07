El fútbol y la Vaquilla se alían para llenar de alegría y emoción las peñas del centro de Teruel

Por

En España hay dos cosas que gustan por encima de todo, la fiesta y el fútbol, por lo que si las juntas te sale de resultado una tarde/noche como la vivida este viernes en la ciudad de Teruel.



Miles de personas llenaron las peñas vaquilleras, que conscientes de la repercusión mediática del fútbol organizaron la tarde para que todos pudieran ver el partido de los cuartos de final de la Eurocopa que enfrentó a España y Alemania a las 18 horas.



Al igual que en aquel 2010, cuando el fútbol y la Vaquilla también coincidieron en plena fiesta turolense y España salió campeona del mundo, el partido se saldó con victoria para los nuestros con un gol en la prórroga que se pudo escuchar en toda la ciudad de Teruel y que propulsó la fiesta de la noche del viernes.



Sin duda, gracias al partido, vimos las carpas mucho más llenas que en otros años y el ambiente fue inmejorable debido a las circunstancias en las que se desarrolló el partido, que comenzó con el gol de España que desató la alegría con gritos y cánticos como “Yo soy español” o la mítica canción de Manolo Escobar Y viva España.



Con el gol de Alemania se enfrió un poco el ambiente, pero fue el turno de la fiesta para reanimar a todas las personas que vivieron una montaña rusa de emociones que difícilmente olvidarán, ya que conseguir que un partido de este calibre coincida con las fiestas de la Vaquilla es algo que rara vez ocurre.



Fue sobre las 20:30 cuando más tensión se mascó en el ambiente de las calles del centro de Teruel, ya que se llegaba al minuto 119 de partido y todo apuntaba a unos penaltis que iban a causar sufrimiento e incertidumbre.



Entonces llegó el punto álgido del día mientras algunas peñas ya empezaban a ofrecer sus primeros remojones, el gol de Mikel Merino que desató la locura en todos los espectadores que arrojaron sus bebidas al aire y comenzaron a celebrar eufóricamente el pase a semifinales de la selección española.



Pero la fiesta no terminó a las 20:30 horas cuando se oficializó la victoria de España, sino que no hizo más que empezar y con la amplia oferta de música en las 21 peñas no acabó hasta altas horas de la madrugada.



“El gol de Mikel Merino fue un pico de adrenalina y entusiasmo que nos ha hecho empezar estas fiestas con un sabor de boca inmejorable”, contó Carlos, un joven que como muchos otros disfrutó y sufrió este partido de fútbol rodeado de fiesta con sus amigos.



Las banderas de España y todo tipo de atuendos relacionados con el país inundaron las calles del centro de Teruel, atuendos que hoy serán sustituidos por el pañuelico, la faja y la gorrinera de todos los vaquilleros que a las 16:45 se reunirán en la plaza del Torico para oficializar el inicio de La Vaquilla del Ángel 2024, que se ha visto afectado positivamente con esta victoria de España.



“Hubiera sido un golpe duro haber empezado aquí con una derrota de España en la Eurocopa, pero los turolenses hubiéramos sabido cómo afrontarlo celebrando las vaquillas”, aseguró Bryan, un español más que celebró el triunfo de la selección y que destacó el impacto positivo de este partido para iniciar los tres grandes días de la ciudad turolense.



Quién sabe si una situación así se volverá a repetir, y menos aún con el mismo final que hoy, por lo que ahora toca celebrar esta victoria y, sobre todo, el inicio de estas fiestas que tanta suerte dan al fútbol español,, ya que los dos últimos partidos de España que se han presenciado en Teruel durante la Vaquilla, uno acabó con el título mundial y el de ayer terminó con la maldición de la selección cuando se enfrenta al país anfitrión de un Mundial o Eurocopa.



Sin duda, no hay mejor manera que esta para comenzar las mayores fiestas de Teruel.