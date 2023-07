El Gobierno de Aragón activa mañana la alerta PLATEAR por altas temperaturas

Por

El Gobierno de Aragón activará este martes a las 12:00 horas la fase de alerta del Plan Territorial de Protección Civil de Aragón (PLATEAR) debido a la situación de riesgo previsto por altas temperaturas en la Comunidad Autónoma de Aragón de hasta 43 grados a la sombra.



En concreto, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido aviso rojo para mañana, de 13 a 21 horas, para la Ribera del Ebro (Zaragoza), donde se podrían alcanzar los 43º C, y Sur de Huesca y Bajo Aragón (Teruel), con temperaturas máximas previstas de hasta 42º C, informa en una nota de prensa el departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales.



También ha emitido aviso naranja en esa misma franja horaria para el resto de Aragón, con unas temperaturas máximas previstas de hasta 41º C en centro de Huesca, Cinco Villas e Ibérica zaragozana; de 39º C en los ámbitos geográficos de Albarracín, Jiloca, Gúdar y Maestrazgo; y de 37º C en el Pirineo.



La activación del PLATEAR en fase de alerta se identifica con la existencia de informaciones procedentes de servicios de previsión y alerta o de los servicios ordinarios de intervención que, por evolución desfavorable, pudieran ser generadoras de una emergencia en la que hay que aplicar medidas de Protección Civil.



Desde Protección Civil se insta a los municipios a que extremen las precauciones por el aumento de las temperaturas y se han difundido algunos consejos básicos de autoprotección.



Además, el Servicio de Seguridad y Protección Civil del Gobierno de Aragón insta también a la población a extremar las medidas de precaución para evitar generar un incendio forestal. En esta época está, en general, prohibido el uso del fuego en el monte y su entorno (quemas, barbacoas).



Asimismo se recuerda que el uso de maquinaria que pueda generar chispas como cosechadoras o radiales y la manipulación de petardos o fuegos de artificio deben realizarse extremando las medidas de prevención.



Por último, si se tiene una vivienda en un entorno forestal se debe eliminar la vegetación seca y otros combustibles del entorno para evitar que un incendio pueda afectar a la vivienda.