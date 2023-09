El Gobierno de Aragón anuncia un plan de choque para desatascar los expedientes del Inaga, no solo de renovables

Por

El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, ha anunciado este lunes un plan de choque para desatascar los expedientes pendientes del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), no solo de renovables, y un nuevo plan forestal con programas de reforestación, una gestión sostenible basada en trabajos de mejora de la masa vegetal unida a la prevención y extinción de incendios.



Blasco ha advertido de la situación que atraviesa el Inaga, con multitud de expedientes pendientes, de grandes inversiones, particulares e industrias junto a proyectos de renovables, y además de asegurar que el organismo "no está parado", aunque no se haya nombrado aún un responsable, algo que espera que se produzca pronto, ha apostado por aumentar la plantilla, externalizar con más empresas y por contar con las tres direcciones provinciales para agilizar las tramitaciones.



Así lo ha indicado en su primera comparecencia en la Comisión del área de las Cortes para explicar los objetivos de la legislatura a petición propia y del PSOE, en la que ha manifestado que en Aragón no ha habido "orden ni concierto" en la estrategia de implantación de las renovables, aunque ha descartado una moratoria, como le han pedido los portavoces de CHA y de Aragón Teruel Existe, Joaquín Palacín y Tomás Guitarte, al advertir de que muchas empresas han puesto avales y si se paralizan los expedientes, la administración puede incurrir en responsabilidades.



Ha aludido a la judicialización de expedientes y a la solicitud del Gobierno de una comisión de investigación en las Cortes sobre el despliegue de renovables, si bien afirmado que estas energías son positivas, que no hay que ser talibanes, ni en un sentido ni en otro" y ha mostrado su disposición a hablar de la cuestión, a impulsar los proyectos asumidos en el territorio que no generan problemas y a tratar sobre las líneas de muy alta tensión que se proyectan entre la Sierra de Cucalón, en Teruel, y Begues, en Barcelona, y entre Grañén (Huesca) y Pierola, también en Barcelona, que ha rechazado Guitarte, así como a planificar cómo se quiere que sigan esos expedientes.



En su intervención, Blasco se ha referido a que el clima está cambiando, "eso lo vemos todos", ha dicho, y a la intención del Gobierno de impulsar un pacto por el clima con entidades de la sociedad civil y públicas.



También a la escasez de agua y a su compromiso con un nuevo plan forestal "más ambicioso" que el del anterior Gobierno que apenas presta atención a la reforestación, que ahora será objeto de grandes campañas con la colaboración de ayuntamientos y de la mano de empresas privadas que las quieran financiar.



Además, plantea una nueva gestión forestal sostenible unida a la prevención y extinción de incendios de la mano de ayuntamientos y empresas y, respecto a la gestión eficiente del agua, ha apoyado las obras del Pacto del Agua y la modernización de los sistemas de regadío.



En cuanto al Turismo, ha criticado que no haya sido una prioridad para el anterior Gobierno cuanto es un sector estratégico y ha cuestionado, en especial, la gestión de los fondos europeos de sostenibilidad turística, y más específicamente, de los 26 millones para la unión de estaciones de esquí y la paralización del proyecto por los "palos en las ruedas" de una parte del cutripartito a la otra -en referencia a Podemos y CHA-.



En este punto, ha reiterado el compromiso del Gobierno con las inversiones en el Pirineo y en las estaciones de esquí, tanto con la unión de Candanchú y Astún y Formigal como la ampliación de Cerler.



En el turno de los grupos, Leticia Soria, del PSOE, ha criticado que Blasco haga "oposición a la oposición", se ha preguntado cómo va a abordar el cambio climático con un socio que lo niega como Vox y cómo se articulará un programa político con un "pentapartito", y ha incidido en el daño a la imagen de Aragón que hace una comisión sobre las renovables, a la que su partido no se opondrá, y ha instado al PP, si quiere de verdad una investigación, a que acuda a Fiscalía.



Por otra parte, Soria se ha referido al brote de gastroenteritis en Tarazona por contaminación del agua y ha preguntado a Blasco, dado que el Gobierno de Aragón se ha puesto en contacto con la Junta de Castilla y León, si se ha determinado que el origen puede estar en Vozmediano y, en ese caso, si la piscifactoría ubicada allí cuenta con todas las licencias administrativas y medioambientales”.



Desde CHA, Joaquín Palacín ha apostado por una moratoria en las renovables para definir su desarrollo y ha cuestionado igualmente cómo se plantea un cambio en el modelo de gestión forestal con un socio de Gobierno que niega el cambio climático, ha defendido la puesta en marcha de los criterios de la nueva cultura del agua en lugar de "regular por regular", y ha apostado, respecto al sector de la nieve, por el diálogo con los afectados ante un futuro con menos precipitaciones.



Tomás Guitarte, de Aragón Teruel Existe, ha criticado la tramitación de las dos líneas de muy alta tensión evaluadas de manera positiva por el Inaga en contra por el departamento catalán de Medio Ambiente, ha pedido una moratoria sobre las renovables para ordenar el proceso, realizar evaluaciones ambientales rigurosas y repensar la ubicación y tamaño de los parques con independencia de la comisión de investigación que se ha registrado.



Por Podemos, Andoni Corrales ha reclamado la continuidad del trabajo iniciado para preparar Aragón con anticipación frente al cambio climático y el impulso a la prevención y extinción de incendios forestales, que ha visto multiplicado su presupuesto, medios humanos y materiales, y ha tendido la mano al consejero siempre que sea para avanzar, al tiempo que ha le sugerido que le explique a Vox que hay cambio climático para que lo "entiendan", y ha defendido la diversificación en turismo más allá del "monocultivo" de la nieve.



Por los grupos que sustentan al Gobierno, Susana Cobos, del PP, ha replicado a Soria sobre las renovables que si hay indicios derivados de esa comisión de investigación sobre la gestión su partido irá a la Fiscalía, mientras que Juan Vidal, de Vox, ha arremetido contra los gobiernos socialistas, a los que considera causantes de los problemas en medio ambiente derivados del abandono de bosques, montes y ríos, y condicionado el apoyo de su grupo al plan aragonés por el clima, siempre que se le descargue del "adoctrinamiento climático".