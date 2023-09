El Gobierno de Aragón descarta ayudas directas al campo y ofrece pagar parte del capital de los créditos

Por

El consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Ángel Samper, ha descartado ayudas directas para que agricultores y ganaderos afronten los daños de la sequía pero ofrece la posibilidad de que accedan a créditos a un interés "cómodo", que todavía está por negociar, cuyo capital asumirá en un 5 % la Comunidad y el 15 % el Estado.



Para ello, Samper ha logrado el compromiso de la Consejería de Hacienda de dotar una partida presupuestaria de entre 120 y 130 millones para afrontar la parte que le corresponda a la comunidad de estos créditos que "se va a intentar" que tengan un tipo del euribor más "un punto y algo, sin llegar al 2" y que en el caso de que se devuelvan en tres años saldrían a "interés cero".



Así lo ha anunciado en declaraciones a los medios tras reunirse en la sede de la consejería en Zaragoza con representantes de UAGA, UPA, ARAGA, ASAJA, Cooperativas Agroalimentarias de Aragón, Industrias Agroalimentarias y Federaciones de Regantes de la Cuenca del Ebro como primera toma de contacto tras su llegada al departamento.



Se trata, ha dicho, de una "medida de choque importante para el sector en un año de sequía complicado y doloroso", que tendrá efectos rectroactivos desde octubre de 2022 y con validez hasta octubre de 2024.



Samper ha justificado desechar las ayudas directas porque sería "calderilla" y cree que el mecanismo vía créditos es mejor para solventar esta situación.



En la reunión también se ha puesto sobre la mesa su disposición a llegar a acuerdos con todo el sector para consensuar la medida que pretenden introducir en el mecanismo de flexibilización de la PAC, con el fin de presentar una única propuesta y no hacer "un brindis al sol".



Esta medida, con la que todas las organizaciones están de acuerdo, comenzará a debatirse en octubre para su presentación en el mes de marzo.



El consejero de Agricultura también ha transmitido su intención de derogar la Ley de Agricultura Familiar por el elevado número de puntos en los que hay desencuentro entre las organizaciones, con el fin de sacar adelante una norma de consenso, aunque desde UAGA, como ha explicado su secretario general, José María Alcubierre, son más partidarios de ver primero cómo se puede mejorar la actual.



Respecto a los créditos, Alcubierre ha pedido agilidad en la concesión pero ha advertido de los problemas a los que se pueden enfrentar agricultores y ganaderos que ya estén endeudados a la hora de solicitar nuevos créditos.



Ha reclamado más presupuesto en el departamento para ayudar a quienes "lo están pasando mal", como los agricultores profesionales, jóvenes y agricultura extensiva, pero también la intensiva, que tiene que hacer frente a la falta de paja.



El presidente de Asaja Aragón, José Manuel Cebollada, cree que los créditos son "un parche para empezar la siembra" pero son "como una ayuda directa", y lo que pide además es una modificación de la PAC, con unas exigencias en la actualidad "que no podemos asumir" en cuestiones como los ecorregímenes (prácticas medioambientales) o la siembra de leguminosas debido al elevado precio de las simientes.



Desde UPA, su secretario de Organización, Enrique Arcéiz, ha advertido de que los créditos "pueden ayudar o arruinar más al campo" porque, a su juicio, "no es una ayuda real" sino "un apagafuegos, sin más" y también ha coincidido con UAGA en la necesidad de un "presupuesto fuerte que permita abordar políticas serias".



Por su parte, el presidente de Araga, Federico Lorente, ha reclamado la potenciación de las líneas de seguros agrarios, un aspecto en el que ya incidió ayer el consejero en su comparecencia ante las Cortes autonómicas, donde defendió la universalización del los seguros.



Por la Asociación de la Industria Agroalimentaria, Luis Villamayor ha agradecido la apuesta del consejero por la alimentación que, ha recordado, es el "centro de la cadena alimentaria", y ha apostado por crear una "marca fuerte" que esté en todos los lineales de los supermercados y sitúe a Aragón "en lo más alto" a nivel español y europeo.