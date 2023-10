El Gobierno de Aragón descarta la internalización del transporte sanitario urgente que pide Teruel Existe

Por

El Gobierno de Aragón no internalizará el servicio de transporte sanitario urgente como reclama Teruel Existe y recoge la iniciativa legislativa popular impulsada por el movimiento ciudadano y registrada en el Parlamento aragonés. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ya se había mostrado contrario a ello, aunque sí a la mejora de la prestación del servicio para ampliar horarios e incorporar el acompañamiento de médicos. Así lo corroboró este viernes el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, en el pleno de las Cortes, donde dijo que la internalización no es posible jurídicamente.



Internalizar este servicio, como ya lo están haciendo otras comunidades autónomas, es uno de los aspectos que recoge la iniciativa legislativa popular impulsada por el movimiento ciudadano Teruel Existe, que en tres meses recogió 13.000 firmas para presentarla en las Cortes como ya se hizo semanas atrás y que se encuentra pendiente de tramitación.



La diputada del grupo parlamentario Aragón-Teruel Existe, Pilar Buj, preguntó al consejero de Sanidad en la sesión de control al Gobierno de las Cortes de Aragón qué posición piensa adoptar el Ejecutivo ante las propuestas que propone la iniciativa legislativa popular, y pidió la mayor celeridad posible para su tramitación.



Esta iniciativa del movimiento ciudadano, puesta en marcha antes de que el partido político obtuviese representación parlamentaria en las Cortes, es una Proposición de Ley para que se cree una empresa pública de transporte sanitario urgente, al entender que se trata de una prestación básica del sistema de salud aragonés.



El objetivo es poder dar respuesta a las necesidades de transporte sanitario urgente las 24 horas del día durante los 365 días del año, lo que no contempla el servicio actual externalizado por la DGA, y garantizar la dotación del servicio médico en las UVIs, así como todo lo relativo a equipamientos, personal, formación y bases operativas, incluidas las helisuperficies.



La propuesta va mucho más allá de la solución en la que trabaja el nuevo Gobierno de Aragón, de ampliar las prestaciones del pliego de condiciones del servicio que se adjudicó en la pasada legislatura por el cuatripartito. Lo que se está planteando a largo plazo es que este servicio acabe siendo gestionado directamente por la Administración autonómica en lugar de seguir externalizándose.



En la respuesta del consejero de Sanidad, Bancalero manifestó que esa internalización no era posible jurídicamente por ser un problema “heredado” del anterior gobierno y haber un contrato firmado, cuyas carencias reconoció que “ahondan” en la “brecha asistencial” entre el medio rural y el urbano, pese a lo cual la primera medida que tomarán y para lo que están negociando ya con la empresa es activar el sistema de transporte las 24 horas del día.



De esa forma, Bancalero aseguró que se mejorará un servicio que contribuirá al “asentamiento” de la población en el medio rural. Se mostró partidario de que los servicios básicos se presten en igualdad de condiciones sin que haya una discriminación en función del lugar de residencia.



Pero la iniciativa legislativa popular registrada en las Cortes, y cuya tramitación urgió a que se inicie con celeridad el grupo parlamentario de Aragón-Teruel Existe, pide que la gestión sea directa por parte de la Administración en lugar de seguir contratándolo.



La diputada de Teruel Existe, Pilar Buj, aseguró que existe “preocupación” por la pérdida de calidad del servicio y que es necesario escuchar a la ciudadanía. Instó por ello al Ejecutivo a que tenga “ambición de solucionar un problema que se agrava año a año”. Añadió que el mismo “requiere de soluciones globales” puesto que “ya no valen más parches temporales”.



La parlamentaria de la formación transversal surgida del movimiento ciudadano expresó su deseo de que la iniciativa popular “se tramite pronto”. Lo dijo dirigiéndose a los miembros de la Mesa de las Cortes, y argumentó que “ha pasado demasiado desde que se registró” y es un tema “urgente a tratar”.



Al inicio de su intervención, Buj reclamó tener en cuenta “todas” las cuestiones que se plantean en la iniciativa, si bien expresó la especial preocupación por la “eliminación del médico presente las 24 horas de las UVIs móviles”, puesto que se han visto ya “casos dramáticos”. Insistió por ello en la necesidad de la presencia de un facultativo para hacer frente a situaciones de emergencia.