Normalidad en las carreteras de la provincia en las primeras horas del día

Las carreteras de la provincia de Teruel no registran ningún incidente por nieve o condiciones meterológicas adversas en las primeras horas del día. El Gobierno de Aragón tiene activada la fase de alerta del Plan Territorial de Protección Civil de (PLATEAR) ante la situación de riesgo previsto por las nevadas que pueden producirse en los próximos días su posible evolución. En principio, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) solamente tiene activada la alerta amarilla para el norte de la provincia de Huesca.



Además, el departamento de Educación, Ciencia y Universidades de Aragón ha tomado la decisión de suspender el servicio de más de 100 rutas de transporte escolar -9 en la provincia de Teruel y todas ellas en Gúdar-Javalambre y Albarracín-- este miércoles con el fin de preservar la seguridad de los alumnos ante la previsión de la llegada de una nueva DANA a Aragón.



La activación del PLATEAR en fase de alerta se identifica con la existencia de informaciones procedentes de servicios de previsión y alerta o de los servicios ordinarios de intervención que, por evolución desfavorable, pudieran ser generadoras de una emergencia en la que hay que aplicar medidas de protección civil, recuerda el Gobierno de Aragón en un comunicado.



En cualquier caso, la alerta que había despertado hace unos días el modelo de predicción meteorológica de la coincidencia de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) con una borrasca entrando desde el sur por el estrecho de Gibraltar ha ido rebajando su intensidad en cuanto a lo que afectará a Aragón este miércoles y jueves. De hecho, solamente hay activada una alerta amarilla para el norte de la provincia de Huesca.



Las principales zonas afectadas en la comunidad aragonesa serán el norte de la provincia de Huesca y las altas Cinco Villas, además del Moncayo y zonas de Borja en la Ibérica y también en la provincia de Teruel por su elevada altitud media.



El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, y el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rafael Requena, han explicado este martes que se ha estado vigilando la posible intensidad de este episodio meteorológico, cuyo modelo, el pasado día de Reyes, recordaba al vivido hace tres años con el de la borrasca Filomena, aunque su evolución ha rebajado el nivel de alerta.



Fernando Beltrán ha apuntado que "se desinflan esas previsiones" de un episodio que no obstante ha calificado como "sumamente complejo", aunque ha recordado que tendrá incidencias en la viabilidad inverna,l por lo que ha invitado a las personas que salgan estos días a la carretera a que sean previsoras y lo hagan provistas de cadenas, con el depósito lleno, agua y alimentos.



También ha recordado que en los túneles de Monrepós la circulación con cadenas está prohibida y solo se pueden atravesar con neumáticos de invierno.



Por su parte, Rafael Requena ha explicado que el día de Reyes la previsión del modelo de predicción meteorológica era de un episodio con "precipitaciones importantes en forma de nieve" de hasta 40 o 50 centímetros, que ha ido mejorando y ahora las previsiones de nevadas son de hasta 15 centímetros "como mucho" en las zonas más afectadas.



En este sentido, ha recordado que los avisos por incidencias meteorológicas desde Aemet nunca se dan a más de tres días.



Requena ha insistido en la incertidumbre que tiene el fenómeno de la DANA "sobre todo más por la cota de nieve", pero en esta ocasión ha señalado que "puede bajar hasta 400-500 metros en algún momento, lo que no será suficiente para que afecte a Zaragoza, que está a unos 200 metros".



"No es lo que pasó hace tres años con Filomena. Habrá que estar pendientes y hay que tener prudencia", ha dicho Requena, quien ha recordado que en los desplazamientos los conductores pueden pasar de zonas en las que llueva a entrar en zonas de nevada.



La previsión es que las nevadas en Teruel se produzcan a partir de esta medianoche, mientras que en la zona de Monrepós y Sabiñánigo sean a partir del mediodía y la tarde del miércoles.



Sobre el riesgo de aludes, tanto Requena como Beltrán han recordado que las bajas temperaturas, entre 10 y 12 grados bajo cero, han dejado la base de nieve helada, por lo que el riesgo de aludes "aumenta considerablemente".



Por ello, a los esquiadores les han instado a seguir las recomendaciones de seguridad de las instalaciones invernales y a no esquiar fuera de pistas.



Sobre la preparación de medios para combatir las nevadas en las carreteras, Beltrán ha recordado que todo el material para trabajar está preparado desde finales del mes de octubre, aunque con el 112 posiblemente realizarán una reunión de repaso.

Gobierno de Aragón

Desde Protección Civil se ha alertado a los ayuntamientos, comarcas, grupos operativos, voluntarios, refugios de montaña e instalaciones turísticas para que extremen las precauciones ante la acumulación de nieve.



Además ha hecho llegar a los municipios consejos básicos de autoprotección ante las olas de frío como la revisión de tejados y bajadas de agua, cierre de ventanas y puertas al exterior, así como del sistema de calefacción y la desconexión de aparatos eléctricos que no sean necesarios en casa.



También alejar estufas y braseros, eléctricas y de gas de las cortinas y prestar atención a los mismos en espacios cerrados para evitar intoxicaciones.



En el exterior llevar ropa y calzado de abrigo, evitar ropas ajustadas y superponer varias prendas ligeras a una de tejido grueso, proteger el rostro y la cabeza para evitar la entrada de aire frío en los pulmones y no realizar ejercicios físicos excesivos.



También tener reserva de la medicación que necesite regularmente la familia, seguir una dieta rica en nutrientes y vitamina C y mantener a los pequeños alejados de estufas y braseros, además de recomendar a las personas de edad avanzada y enfermos de corazón no salir a la calle porque el frío ejerce sobre el corazón una tensión extra y existe el riesgo de sufrir un ataque cardíaco.



El Gobierno de Aragón aconseja asimismo llamar al 112 en caso de emergencia y prestar atención a los medios de comunicación para obtener información de la Agencia Estatal de Meteorología o de Protección Civil.



Al volante es recomendable permanecer dentro del coche si el temporal nos sorprende en él y si se mantiene en marcha con la calefacción puesta, dejar una ventanilla entreabierta para renovar el aire y evitar quedarse dormido.



También dejar un pañuelo colgado de la antena para llamar la atención, mantener desbloqueado el tubo de escape para evitar que los humos entren y hay nieve dura o hielo poner las cadenas y conducir con marchas cortas y sin cambiar bruscamente de dirección y no pisar el freno al rodar sobre un tramo helado.