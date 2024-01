El Gobierno de Aragón, “vigilante” pero no “preocupado” por la sarna de patas en perdices

La Dirección General de Caza y Pesca del Gobierno de Aragón asegura estar “vigilante” tras la detección durante el año pasado de casos de sarna de patas en dos perdices en la provincia de Teruel, aunque se asegura que existe preocupación, tanto por el bajo número de ejemplares afectados detectados como por la nula afección que tiene esta erupción en los humanos. Por su parte, y a la vista de las explicaciones de los expertos, la Federación Aragonesa de Caza ha hecho un “llamamiento a la tranquilidad” a los cazadores y a las sociedades de cazadores de los cotos en los que han aparecido estas aves.

El jefe de servicio de Caza y Pesca, Alberto Fernández, aseguró que” por el momento no es problemático” en referencia a las investigaciones desarrolladas por científicos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. Fernández reconoció que, además, en el Servicio Provincial de Teruel de Caza y Pesca “todos los años se ve alguna”.

El jefe de servicio se remitió a las explicaciones que recogió la Federación Aragonesa de Caza aportadas por el catedrático de Sanidad Animal y experto en enfermedades parasitarias Javier Lucientes. Lucientes asegura, en declaraciones recogidas por Farcaza, que la parasitación por Knemidocoptes mutans no es zoonótica, y por tanto no afecta al ser humano, y que aunque esta patología se denomine sarna de patas, no tiene ninguna vinculación etiológica o epidemiológica con la sarna de la cabra montés”, asegurando que se trata de una “parasitosis leve” a pesar de lo “impactante de las lesiones costrosas en las patas”. Esta sintomatología no afectaría a la subsistencia de la perdiz roja silvestre y los ejemplares observados no presentan ninguna deficiencia respecto de otros antes de ser abatidos.

La patología que presentan las aves afectadas es una “dermatitis proliferativa que afecta a epidermis del tarso y falanges de ambas extremidades”. “La inspección histológica y la digestión en sosa de la piel permiten observar ácaros de la sarna de la especie Knemidocoptes mutans”, conocida comúnmente como Sarna de patas explica Farcaza en su web.

Compromiso de DGA

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Ángel Samper, se ha reunido el martes con una delegación de la Federación Aragonesa de Caza encabezada por su presidente, Miguel Ángel Girón. Durante el encuentro, Farcaza presentó un documento de trabajo, denominado Propuestas para la mejora de la situación del sector cinegético en Aragón, que recoge algunas reclamaciones que considera urgente abordar.

Uno de los asuntos tratados durante el encuentro fuer los problemas que plantea la regulación aragonesa en núcleos zoológicos para el registro de las instalaciones que albergan rehalas, perros de caza, hurones y aves de cetrería. Farcaza mostró su preocupación por el hecho de que una perrera con 20 animales se equipará a un cebadero con 2.000 cerdos en lo referente a la ordenación zootécnicosanitaria de distancias a un núcleo urbano.