El Hogar Turia del IASS salva la brecha digital de los mayores con actividades formativas

Las tecnologías de la información y la comunicación están presentes en el día a día en todos los ámbitos y para evitar que las personas mayores se queden excluidas y romper la brecha digital, el Hogar Turia del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) en Teruel desarrolla diferentes actividades formativas, ha modernizado su equipamiento informático y ahora apuesta por un nuevo sistema de mensajería telefónica para hacer llegar sus actividades a todos sus socios.

El director del Hogar Turia, Jesús Herrero, resaltó la importancia de formar a este colectivo para que no se quede atrás. “Nos preocupa la brecha digital, queremos que los mayores tengan la oportunidad y convencerles de que es una cosa que la necesitamos todos. Las tecnologías están en todo y no son solo para gente joven o muy preparada. No es cuestión de edad, es cuestión de querer”, argumentó y añadió que es una buena herramienta y que lo que hay que hacer es utilizarla bien.

Así, este centro del IASS ofrece una gran variedad de cursos vinculados con este ámbito para que los usuarios estén preparados. Entre los más demandados están el de uso del Whatsapp y el teléfono móvil o el de trámites por internet. También hay de informática básica o de edición fotográfica. “Se trata de cosas de ocio y para comunicarse”, explicó Herrero.

Para que el acercamiento a las TIC no se quede en una actividad formativa puntual, sino que forme parte del día a día de los socios del Hogar Turia, se va a incorporar un nuevo servicio. Antes de Semana Santa se va a poner en marcha un grupo de difusión por Whatsapp al que se va a invitar a todos los socios de la base de datos del centro (alrededor de 2.000 de los más de 6.000 inscritos que son lo que han facilitado su número de móvil).

Desde hace algún tiempo ya están aplicando este sistema con un grupo más reducido de usuarios, unos 200, y ahora quieren ampliarlo. La aplicación permite ahora que, en las llamadas comunidades, el administrador pueda enviar mensajes a un buen número de miembros sin que vean los números de teléfono del resto y sin que puedan contestar y es muy ágil y cómodo.

El director del Hogar Turia explicó que antes enviaban correos electrónicos pero estos no se miran tanto como el móvil.

“Con Whatsapp tenemos la ventaja de que con los hijos, los nietos o con los amigos se comunican ahí, nosotros entramos en ese canal casi íntimo de comunicación que creemos que va a ser más cercano y efectivo”, resaltó Herrero. A través de este canal se podrá recibir información sobre actividades propias del hogar como viajes, citas culturales o la apertura de la inscripción a sus diferentes cursos, y también de otras entidades y que puedan resultar de interés como la de los viajes del Imserso.

Renovación tecnológica

La apuesta por la digitalización en el Hogar Turia no se queda solo en la formación y las nuevas formas de comunicarse, sino que también se ha hecho un esfuerzo importante por modernizar el equipamiento del centro.

Desde principios de año se ha renovado el aula de informática. Hasta ahora se trabajaba a través de un convenio con Fundación La Caixa, pero los equipos estaban obsoletos. La colaboración con esta entidad continúa pero el propio Gobierno de Aragón ha dotado de material nuevo al centro que ha pasado de tener seis ordenadores a trece.

Además la compañía que presta el servicio de internet ha actualizado el sistema y ahora se dispone de fibra y La Caixa dota de wifi al Hogar de modo que se dispone de tecnología rápida y moderna.

Conectados con el mundo

La formación sobre TIC del Hogar Turia tiene muy buena aceptación porque los mayores no se quieren quedar atrás. Pilar Punter, de 74 años, tuvo claro desde el principio que quería aprender porque era muy útil y continúa haciendo cursos.

“Aquí he aprendido a manejar el móvil, el ordenador, todas esas tecnologías. Me animé por aprender porque tenía el móvil y tenía que aprender porque si no, no sabía manejarlo”, recordó.

Pilar Punter explicó que utiliza Whatsapp para comunicarse con sus hijos y sus amigos y que le gusta el nuevo grupo que ha creado el Hogar Turia porque sirve para recibir información útil sin que nadie conteste. “Los hijos quieren que esté en Whatsapp para que pueda hablar con ellos o hacer una videoconferencia”, comentó esta usuaria que recordó que se formó antes de la pandemia y cuando llegó el confinamiento le fue muy útil. “Me vino bien lo que aprendí para la pandemia porque nos veíamos por el telefono”, indicó.

Punter quiso animar a otras personas mayores que aún no utilizan las tecnologías a que se apunten a los cursos del hogar. “La tecnología es para todos y cuanto más mayor, aún se necesita más, para que no nos den gato por liebre”, afirmó.

Ella tiene claro que acudir al Hogar Turia, tanto para cursos TIC como los de baile o yoga es muy positivo para ella. “Me ayuda a mantenerme más joven que si estuviera sin hace nada. A la gente que está sola en casa yo le diría que no se quede sola, que venga al centro que aquí encontrará todo lo que quiera”, animó Pilar Punter. Ella predica con el ejemplo y ahora está haciendo un curso de tratamiento digital de fotografías e imparte clases de iniciación de baile.