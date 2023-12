El juzgado levanta la medida cautelar para que se pueda levantar un muro de contención en San Francisco

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Teruel ha emitido un auto en el que levanta la medida cautelar acordada por auto el pasado 18 de diciembre y, por tanto, queda sin efecto la propuesta de paralización del muro proyectado en el solar del número 21 de la calle de San Francisco, según informó ayer el Ayuntamiento en una nota de prensa.

En el auto refleja que “la paralización del muro pantalla implicaría un grave riesgo tanto para las personas como para la seguridad de la obra, siendo un elemento de contención cuya ejecución está proyectada por razones técnicas al alcanzar el desescombro la cota de la calle”.

El Ayuntamiento informó también de que facilitará la tramitación de la ejecución de las catas propuestas por los vecinos, “como ha manifestado en todo momento”, aseguró en el mismo comunicado.

La comunidad de propietarios presentó este jueves en el Ayuntamiento la solicitud por escrito de las pruebas que quieren hacer y de los técnicos asignados, tal y como le reclamaron en una reunión el pasado 12 de diciembre y a pesar de que ya habían informado previamente de las pruebas que querían hacer y los técnicos asignados por ellos. Como no habían recibido respuesta decidieron ir a los tribunales porque consideraban que continuar con los trabajos sin poder entrar a hacer las pruebas podría destruir pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos ocurridos el 13 de junio.

Polémicas

Preguntada por la prensa, tras el pleno celebrado este viernes, la alcaldesa, Emma Buj, indicó que no había querido hacer declaraciones sobre lo que ha sucedido en los últimos días con el desescombro de la calle San Francisco número 21, porque “bastante desgracia tienen estas familias que han perdido su casa, como para, además, estar polemizando. Sí que decíamos que no salíamos de nuestro asombro porque, al momento, en ningún momento se ha negado a realizar las actuaciones que ellos pedían”, afirmó.

“Es cierto que hubo un debate técnico sobre cómo llevarlo a cabo, si eran más oportunas unas prueba u otras, pero dijimos que presentaran por escrito lo que querían hacer y se haría. Y si el día 15 cuando fueron al juzgado hubieran presentado esa documentación en el Ayuntamiento de Teruel, esas pruebas ya estarían hechas”, señaló.

Con la documentación presentada este jueves por los vecinos “lo que haremos con nuestros técnicos es facilitar que se puedan llevar a cabo”. Pero dijo que se tiene que hacer “de forma ordenada”, con un plan de seguridad y salud. Lamentó que se haya generado “incertidumbre e inquietud” que se podrían haber ahorrado si se hubiera presentado en el Ayuntamiento de Teruel esa documentación en el lugar del juzgado.

Construcción

Tras acudir al juzgado para paralizar la construcción de un muro de contención de la calle, los vecinos ven con preocupación que continúen los trabajos de desescombro en su solar como han seguido durante esta semana porque ya se ha bajado del nivel de la calle, que es lo que estaba previsto antes de iniciar el muro. Recordaron que estaba previsto llegar a cota cero, es decir a nivel de calle, y que entonces se empezaría a construir el muro.

Pero con los trabajos que está haciendo la máquina, que no parado en toda la semana a pesar de las medidas cautelares porque no se trataba de la construcción del muro, calculan que se ha podido llegar a menos tres metros por debajo de la calle, y no saben qué repercusiones puede tener eso cuando se hagan las pruebas que ya han solicitado, manifestaron este viernes.