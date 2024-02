El mapa concesional de transportes se ajustará a las necesidades una vez puesto en marcha

El director general de Transportes del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Anía, aseguró este martes que el nuevo mapa concesional del transporte se pondrá en marcha en este semestre y que se ajustará posteriormente a las necesidades que se han detectado en algunos municipios. No se corregirán antes esas anomalías para evitar que se demore por más tiempo su entrada en funcionamiento dado el retraso que lleva, y aseguró que garantizará el mismo nivel de servicio para todo el territorio. Lo dijo en la Comisión de Fomento de las Cortes de Aragón, donde se comprometió en líneas generales con impulsar un transporte “rápido, cómodo, ágil y sostenible, tanto medioambientalmente como económicamente”.

Anía dio cuenta de las líneas de actuación que va a desarrollar desde la dirección general e incidió en la apuesta por crear una red de transporte que garantice la intermodalidad y un transporte público de viajeros que dé respuestas a las necesidades de un territorio tan disperso.

A lo largo de su intervención, además de exponer su planificación, se mostró crítico con la política estatal de transporte en cuestiones como el ferrocarril de Teruel, al no haberlo dotado de la infraestructura necesaria para poder circular a velocidades superiores a los 200 kilómetros por hora entre la capital turolense y Sagunto, con lo cual la tercera y la cuarta ciudad más grandes de España, en referencia a Zaragoza y Valencia, no van a estar unidas con alta velocidad.

También se refirió al importante empuje que se va a dar al Aeropuerto de Teruel, si bien descartó la propuesta que planteó el diputado de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, de potenciar sus posibilidades como aeropuerto de carga de mercancías ya que la línea de ferrocarril llega hasta la infraestructura aeroportuaria. Anía indicó que estas instalaciones están circunscritas a las actividades industriales, y que si se superan las mismas “dificultaría muchísimo la economía del propio aeropuerto”, aunque apuntó que la terminal ofrece la posibilidad de sacar por tren todo el material que genera el desguace de aviones.

El director general de Transportes expuso ante los parlamentarios las líneas estratégicas que piensa desarrollar durante esta legislatura, y en primer lugar hizo un repaso de la situación en que se encontró su área competencial, con falta de personal, expedientes acumulados y una reclamación de Renfe por el impago de 1,4 millones de euros todavía de 2017. Aseguró que el “altísimo nivel de compromiso” de los funcionarios había permitido solventar la situación que se encontró.

Corredores de transporte

Anía apostó por el desarrollo de los corredores de transporte que recorren la región y recalcó que la conexión directa con Europa es “esencial para el futuro de Aragón”. Indicó que el transporte es “fundamental para atraer inversión”, puesto que eso supone “fijar población” y mejorar la calidad de vida de los aragoneses. Recalcó en ese sentido que se trata por tanto de “una de las principales herramientas en la lucha contra la despoblación”.

“Sin un transporte competitivo, no hay desarrollo económico sostenible”, dijo, por lo que incidió en la complementariedad y la intermodalidad. Y en esa línea destacó la importancia del transporte público de viajeros. Apuntó que una vez resueltos los litigios judiciales que quedaban pendientes con el mapa concesional, se continuará con las adjudicaciones definitivas y su puesta en marcha será una realidad en este primer semestre del año.

Anía apuntó que los recorridos se irán ajustando a las “necesidades reales” del territorio “según se vayan poniendo en marcha en colaboración con los adjudicatarios”. El parlamentario del PAR, Alberto Izquierdo, advirtió de situaciones que no responden al “sentido común”, como que la línea que une Cantavieja con Alcorisa no parta del municipio del Maestrazgo sino del bajoaragonés, cuando la demanda ciudadana es al revés, como le han planteado los alcaldes.

Condiciones

Sobre esta cuestión, Anía dijo que el mapa concesional se va a poner en marcha con las condiciones en las que se licitó, porque modificarlo ahora supondría “correr el riesgo” de que se presenten nuevos recursos, pero que una vez adjudicado definitivamente se entrará “a atender todas las demandas que sean posibles en todos los sitios”.

Sobre el ferrocarril, Anía generó cierta inquietud entre los parlamentarios al afirmar en su primera intervención que el eje Valencia-Teruel no contaría con fondos europeos y que la conexión en alta velocidad no estaría hasta el 2050. Después precisó que el problema es que la infraestructura de la vía no puede soportar velocidades superiores a los 200 kilómetros y que por eso no podrá disponer de alta velocidad, que se cataloga así por encima de esos parámetros. También se refirió a la necesidad de que la línea de Teruel se incluya dentro de las autopistas ferroviarias, puesto que Adif no la contempla, y que la ampliación de gálibos se adecúe al paso de estos trenes.

Por otra parte, en relación al Aeropuerto de Teruel destacó que con las nuevas inversiones en marcha en dos años se habrán creado 900 empleos, que junto con los inducidos y las familias que arrastren significarán que casi 5.000 personas más “vayan a poder estar en Teruel.

Antonio Romero (PP) destacó el impulso que el nuevo Gobierno está dando al desarrollo del transporte, mientras que Mar Rodrigo (PSOE) reclamó un compromiso con la importancia del corredor Cantábrico-Mediterráneo, y Tomás Guitarte (Teruel Existe) incidió en que el transporte es la “palanca imprescindible” para luchar contra la despoblación. Alberto Izquierdo (PAR) pidió “tratar con cariño” el transporte concesional; Joaquín Palacín (CHA) consideró que el mapa concesional es un “punto de inflexión”; y Carmen Rouco (Vox) indicó que para fijar población es necesario “invertir en infraestructuras”.

Travesía de Perales

La Comisión de Fomento aprobó por unanimidad una Proposición no de Ley presentada por el Partido Socialista en la que se insta al Gobierno de Aragón a realizar un estudio de pacificación del tráfico en el casco urbano de Perales del Alfambra, en la intersección y la travesía de la nacional con las carreteras autonómicas A-1510 y A-1509 para garantizar la seguridad vial.

El diputado autonómico socialista por Teruel, Ángel Peralta, fue el encargado de defender la iniciativa, en un municipio que puso como ejemplo de lucha contra la despoblación puesto que está consiguiendo crecer en número de habitantes y volver a recuperar servicios gracias a la actividad económica industrial generada en los últimos años.

Peralta dijo que según les habían transmitido desde el Ayuntamiento de la localidad, la posible solución al problema sería la construcción de una rotonda, si bien precisó que los técnicos deberán ser los que resuelvan qué es mejor a partir del estudio de pacificación que se haga.

Desde los grupos que sustentan al Gobierno de coalición PP-Vox indicaron que se habían hecho ya actuaciones de señalización para pacificar el tráfico, pero votaron igualmente a favor de la iniciativa socialista, como el resto de grupos, en aras a garantizar la seguridad vial. En el debate de la propuesta el PSOE incidió en el trabajo hecho en este municipio para revertir el problema de la despoblación.