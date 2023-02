El modificado del proyecto de la piscina de Los Planos se publicará en unos días

El modificado del proyecto de la nueva piscina climatizada, que se construirá en Los Planos, ya cuenta con informe favorable y en unos días saldrá a exposición pública, que es el trámite necesario antes de su aprobación en el pleno para su posterior licitación.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, explicó ayer, tras la reunión de la Junta de Gobierno Local, que el Ayuntamiento de la capital ya cuenta con el informe favorable del modificado del proyecto de la nueva piscina climatizada, que asciende a 6.304.720,63 euros, por lo que en unos días saldrá publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el anuncio de exposición al público durante un mes, y una vez resueltas las alegaciones, si las hubiera, se procederá a su aprobación por el pleno municipal.

“Es un proyecto que a mí me hubiera gustado llevar a cabo en esta legislatura, pero no pudo ser debido a que se llegó a adjudicar, se comenzó la obra, y a partir de ahí hubo una solicitud de la empresa de un 73% más de sobrecoste, cuando sólo se habían dado los primeros pasos”, explicó y recordó que su obligación es “defender el interés público, y el interés de los turolenses, y entendí que no había negociación posible en una situación así”.

La alcaldesa recordó que se hizo una resolución del contrato, “que acabó en los tribunales, que ganó este Ayuntamiento, aunque eso hizo que el proceso se retrase”.

Compromiso

Buj reiteró su compromiso con la obra: “Es una obra que yo tengo decidido acometer. Es cierto que en este periodo los precios se han encarecido en todas las obras, debido a los materiales, pero eso no va a ser un obstáculo para que la llevemos adelante”.

El proyecto que saldrá a exposición pública es básicamente el mismo proyecto que había pero con una revisión de precios porque se ha descontado lo que ya se hizo por parte de la primera adjudicataria y por la subida de los materiales. Asimismo, se han incorporado placas solares para una mayor eficiencia energética, “además de cambios mínimos en los podios y alguna cuestión práctica”, detalló la responsable municipal. En el presupuesto municipal de este año hay una partida de 250.000 euros para iniciar las obras que también se financiarán con la venta de patrimonio del suelo.

Por otra parte, en la Junta de Gobierno de ayer se aprobó una subvención de 13.960,80 euros a la empresa que gestiona el autobús urbano, por el menor importe del billete que pagan tanto jubilados como estudiantes o personas con discapacidad. En este punto, la alcaldesa recordó que en estos momentos los bonos del autobús urbano se encuentran rebajados en un 50%, “por lo que en Teruel viajar en autobús urbano tiene un precio ínfimo”.

Por último, se aprobó la convocatoria de subasta pública para la adjudicación de la enajenación del aprovechamiento de maderas del Monte Catalogado de Utilidad Pública 219, denominado El Pinar por 10.710 euros.

Fiestas del Ángel

También se van dando pasos para las Fiestas del Ángel del mes de julio. Ayer se autorizó en Junta de Gobierno el gasto y se aprobaron las bases del concurso del cartel de las Fiestas del Ángel 2023 y del Certamen Internacional de Poesía Amantes de Teruel.

Asimismo, se aprobó la prórroga del plazo de duración del contrato administrativo especial para la explotación de la Plaza de Toros de Teruel, adjudicado a David Gracia Noguera, para este año debido a que como consecuencia de la pandemia no se pudo hacer la Feria del Ángel ni en 2020 ni en 2021. Esta prórroga no se podrá ampliar por lo que habrá que hacer un nuevo pliego.