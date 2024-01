El movimiento ciudadano Teruel Existe participa en Valencia en la manifestación contra la invasión de renovables

El movimiento ciudadano Teruel Existe ha participado este sábado en la manifestación convocada en Valencia por la coordinadora Por la Ubicación Racional de las Energías Renovables bajo el lema Tenéis que proteger el territorio, no destruirlo. Por un mundo rural vivo.

A las doce de la mañana se concentraban unas 3.500 personas según la organización, con diversos colectivos procedentes de distintas poblaciones y comarcas valencianas, para recorrer algunas calles del centro de la capital del Túria. Con esta marcha la plataforma ha pretendido trasladar una llamada de atención a la implantación de macroproyectos de renovables y líneas de muy alta tensión en el interior rural valenciano, que amenaza paisajes y campos. Entre los argumentos que se han podido escuchar en la marcha, la preocupación por las afecciones a sectores como el agrícola (olivos, frutales, almendros y viñedos) y el ganadero, la alta mortandad de la avifauna, los perjuicios para el sector turístico, la afección a los bosques… Los portavoces del acto han denunciado la falta de ordenación previa a la aprobación de los proyectos, la permisividad institucional con la fragmentación de proyectos, la falta de información pública y la parálisis administrativa a la tramitación para el autoconsumo. Han transmitido que la despoblación del interior aumentará por "la ubicación irracional de las macroplantas y sus líneas de evacuación", que son "un claro ejemplo de colonialismo” y que pone en peligro el futuro de los pueblos valencianos.

Desde el movimiento ciudadano Teruel Existe han participado en la marcha valorando que esta zona de la Comunidad Valenciana “tiene un problema muy similar al que tiene la provincia de Teruel”, por eso han querido apoyar esta reivindicación contra la invasión de macro centrales de renovables, con grandes instalaciones eólicas y fotovoltaicas y también redes de transporte de la energía que atraviesan los territorios rurales y más despoblados para llevar la energía a las zonas desarrolladas. Jesús Villamón, portavoz del grupo de Energía y Medio Ambiente del Movimiento ciudadano ha incidido en que Teruel Existe está a favor de las energías renovables, pero no de este modelo que se está imponiendo, “de forma desmedida, para el beneficio de grandes empresas, sin ordenación, sin límites y con afecciones al territorio”. “Es necesario que seamos capaces de potenciar el autoconsumo que están frenando las distintas instituciones y debemos recordar al Gobierno central que no puede seguir con esta invasión que condiciona el territorio, y que será la puntilla para la despoblación”, ha trasladado.

Además de la reivindicación Renovables sí, pero no así, durante el recorrido se han podido leer en pancartas y carteles reivindicaciones que aludían a un mundo rural vivo, y lemas como No a la conversión del medio rural en polígono industrial, Territorio de sacrificio no, No vendas el valle, no vendas la vida, Defensa de la tierra frente al capital, ¿Dónde está la sostenibilidad si arrasan la biodiversidad?, Territorios vivos, y muchos otros.