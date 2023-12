El PAR apoyará los presupuestos de Aragón tras ver aceptadas varias de sus enmiendas

Por

El PAR votará a favor del proyecto de Ley de Presupuestos de Aragón para 2024, tras ver aceptadas enmiendas de 3 millones de euros para la mejora del abastecimiento de agua, de 3 millones más para fomentar el patrimonio cultural y las tradiciones y de 2 millones de euros para vivienda.



Así lo ha comunicado esta mañana en rueda de prensa Alberto Izquierdo, secretario general del Partido Aragonés y diputado del PAR en las Cortes de Aragón, quien ha analizado el resultado del trabajo llevado a cabo en la Ponencia que ha estudiado el Proyecto de Ley.



Desde el PAR se han mostrado "moderadamente" satisfechos con el resultado porque, además de aceptar 25 de las 71 enmiendas presentadas por parte de la formación, han sido capaces de "transformar" cerca de 9,8 millones de euros en el presupuesto.



"Votaremos a favor. No por sentirnos en la obligación, sino porque creemos que es lo mejor posible. No es el presupuesto de PAR, PP ni Vox, pero cuando llegas a acuerdos y pactas tienes que ser consciente que sí es el mejor posible. Ahora es más aragonesista, municipalista y plural", ha sostenido.



En cuanto a los 3 millones de euros para la mejora de abastecimientos de agua en Aragón, el PAR ha señalado que esta partida se llevará a cabo a través de una convocatoria de ayudas desde el Instituto Aragonés del Agua en concurrencia competitiva para que exista "igualdad de oportunidades" en todos los ayuntamientos del territorio.



Lo mismo se va a llevar a cabo en la partida de 3 millones de euros para el patrimonio cultural, sobre el que ha considerado que "se ha visto abandonado por una falta de convocatorias de ayudas capaces de cubrir las necesidades" y que ahora, con esta línea en concurrencia competitiva, "sea cual sea el color todos puedan obtener un impulso".



A los 2 millones de euros para el desarrollo de vivienda accesible, se suman los 200.000 euros destinados a la solidaridad infantil y los 100.000 euros del convenio con UNICEF. "No tenemos que dejar de ayudar a nadie para hacer un presupuesto mejor. Valoramos el tono del PP para llegar a acuerdos", ha indicado.



Además, Izquierdo ha compartido que se va a poner en valor el trabajo de las comarcas con 100.000 euros para que "los vecinos puedan conocer lo que se realiza en ellas y ser capaces de mejorar en algunos puntos, como la ayuda a domicilio o la atención a los mayores".



Del mismo modo, la partida de mejora a las razas autóctonas va a contar con 50.000 euros, mientras que el fomento a la fusión de cooperativas lo hará con 20.000 euros.



No obstante, el líder del PAR ha asegurado que también se va a duplicar la ayuda a las escuelas taurinas porque "es cultura", como también las ayudas al mundo del deporte para que el Gobierno de Aragón amplíe la edad del deporte escolar, de los 16 a los 18 años.



La cooperación al desarrollo contará con una partida de 140.000 euros y la educación concertada también tendrá una mejora en su financiación, sobre todo en la partida a gastos generales que "es desde donde pagan la calefacción o arreglan las ventanas". "Se pasará del 1 % al 2 %, pero queremos llegar al 3 %", ha subrayado.



Asimismo, desde el PAR se ha valorado la apuesta "clara" con el sindicato ESTEPA para "mejorar y cumplir la ley de eliminar la temporalidad de los trabajadores y regularizar que todas las personas interinas que no deberían serlo, empiecen a ser funcionarios".



"Hemos huido de esa política de otro tiempo. Nos sorprende que varios grupos del arco parlamentario hayan defendido ayudas directas a municipios para cuestiones concretas. A la política se viene a servir a todos los aragoneses y no cosas concretas como la fuente de mi pueblo", ha remarcado.