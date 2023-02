El PAR celebrará primarias el 11 de marzo y el congreso el 22 y 23 de julio

El PAR ha dado el pistoletazo de salida a su campaña electoral con la convocatoria de sus primarias para designar los candidatos a los comicios de mayo, que tendrán lugar el próximo 11 de marzo con el objetivo de “abrir un paréntesis” y que sitúan el desarrollo del nuevo Congreso del partido el 22 y 23 de julio, una vez celebradas las elecciones.



Según ha explicado tras la reunión de la ejecutiva del PAR Clemente Sánchez-Garnica, actual presidente de la formación, el Partido Aragonés pone en marcha el proceso electoral y "se pone en campaña de una vez”, cumpliendo con el auto conocido hoy por el Juzgado de Primera Instancia número 18 de Zaragoza.



El titular del Juzgado de Primera Instancia número 18 de Zaragoza ha ordenado a la dirección del PAR que convoque una nueva asamblea del XV Congreso del partido antes de seis meses



“Hemos optado por convocar el congreso para julio porque ahora lo que toca es lo extraordinario, urgente y necesario. El PAR se juega su supervivencia”, ha señalado Sánchez-Garnica.



En este sentido, el actual presidente del PAR ha pedido que “la militancia, afiliados, alcaldes y concejales del territorio sigan las siglas del partido y no se fijen tanto en las personas” en este proceso de primarias.



Además, ha reconocido que “no se puede llevar a cabo el Congreso con anterioridad porque materialmente es imposible y sería una temeridad hacerlo”.



A esta Ejecutiva, que está legitimada para realizar este cónclave y a la que han faltado Arturo Aliaga y sus miembros más afines, han asistido veinte miembros, tres más que en la anterior, al sumarse los que fueran “díscolos” Jesús Martín, Roque Vicente y María Lina Hernando.



En esta cita en la que se ha votado el arranque del proceso de las primarias y la celebración del congreso los asistentes han votado con 18 votos a favor y uno en contra respecto a las primarias y 18 votos a favor y una abstención en la del Congreso, las dos discrepancias por parte de María Jesús Morera.



“No podemos quedarnos en las cuestiones pequeñas de redecillas personales. Aquí lo importante es el partido, el equipo. Da igual quién sea el presidente o el vicepresidente. Nos gustaría que hiciéramos un paréntesis y bajáramos la presión pensando en estas siglas tan importantes para Aragón”, ha sostenido Sánchez-Garnica.



Además, el actual presidente del partido aragonés, quien ha sustituido a Arturo Aliaga tras la moción de censura aprobada el viernes, ha asegurado que “no vamos a cansarnos de tender la mano a todo el mundo”. “Nosotros vamos a tirar hacia delante, ojalá con la ayuda de los que no han venido”, ha agregado.



En este marco, Sánchez-Garnica ha valorado, en referencia a las últimas declaraciones del presidente del PP de Aragón, Jorge Azcón, que cuestiona los intereses de los miembros del PAR, que “es una falta de respeto entrometerse en una cuestión que no le importa y que tiene que ver con nuestro debate interno”, una valoración en la que le ha solicitado que “no se meta donde no le llaman”.



El senador del partido aragonés ha explicado, en relación con las declaraciones de José Ángel Biel sobre el PP, que “no se entiende que perteneciendo a un partido se pueda defender a otro”. “No podemos poner en marcha la comisión interdisciplinaria porque si no, tendrían que salir más personas y no solo el señor Biel”, ha subrayado Sánchez-Garnica, que ha reconocido que no ha hablado con Arturo Aliaga y que su teléfono está a disposición de todo aquel que le quiera llamar.



Asimismo, Alberto Izquierdo, que ha dejado la puerta abierta a presentarse a las primarias del PAR tras haber vuelto a la vicepresidencia de la Diputación Provincial de Teruel, ha subrayado que ahora también se pone en marcha la creación de la comisión permanente, las secretarias ejecutivas y el defensor del militante, cargo que ocupará José Luis Arambillet.



“Ya veremos. Depende de pulsar el territorio. Cada vez veo más apoyo, aunque me abruma un poco. En las tres provincias me dan ánimo y fuerza porque hay que seguir adelante. No soy de los que escurren el bulto ni de los que dan un paso atrás, ni siquiera para tomar carrerilla. Pero hay que evaluar diferentes cuestiones porque será una decisión de grupo”, ha considerado.



La presentación de candidatos a las elecciones primarias la establecerá una Comisión Organizadora, de tal forma que marque plazos y avales y que en esta ocasión está conformada por Sergio Clavero, Marta Sancho, Luis Estaún, María Jesús Guajardo y Maite Villanueva.