El PAR defiende un Gobierno de Aragón de amplia base y de centro al que considera que debería sumarse el PSOE

El secretario general del PAR y único diputado de la formación aragonesista en las Cortes de Aragón, Alberto Izquierdo, ha defendido este viernes un gobierno autonómico de "amplia base" y de centro al que considera que debería sumarse el PSOE.



Así lo ha señalado en declaraciones a los medios tras reunirse con el presidente del PP en Aragón y candidato a la investidura como presidente de la Comunidad autónoma, Jorge Azcón, en un encuentro "distendido" que ha durado más de dos horas.



Aunque reconoce que como candidato más votado Azcón es quien debe ser investido presidente, Izquierdo ha admitido dudas respecto a los apoyos que pueda lograr, ya que ni con el voto del PAR ni con el de los tres diputados de Aragón Existe sumaría mayoría para la investidura y serían necesarios también los siete votos de Vox.



Por eso considera que "en este momento histórico y ante lo que se avecina, el PAR tiene que centrar el Gobierno, moderarlo y sumar al PSOE", ya que a su juicio, el futuro ejecutivo "no necesita extremos ni por un lado ni por otro".



El diputado del PAR ha advertido que se mantiene enfrente del trasvase del Ebro y al lado de los colectivos y personas que forman esta sociedad diversa y por eso ha pedido al PSOE "un ejercicio de responsabilidad" y buscar fórmulas de acuerdo para "hacer algo inédito que cambie el curso político, del enfrentamiento y aísle a todos esos políticos que están tratando de dividir a la sociedad" y lo dice, ha recordado, como una formación que ha pactado "históricamente" tanto con el PSOE como con el PP.



"El mejor y mayor gobierno sería ese" y "la única forma de un gobierno que funcione" ha asegurado Izquierdo quien, no obstante, ha matizado que su intención no es vetar a nadie, ni siquiera a Vox si Azcón decide pactar con este grupo, que lo consideraría también "legítimo" pero estima que su propuesta es con la que más ciudadanos aragoneses se van a identificar.



Ha pedido por tanto a PP y PSOE que se sienten a hablar y "si no quieren", explicarlo, "si no, estarán engañando a los aragoneses".



"¿Para qué nos han votado, para que nos pongamos de acuerdo o para tirarnos los trastos a la cabeza?", ha preguntado el secretario general de los aragonesistas quien insiste en un acuerdo programático "que tenga el apoyo de 52 diputados".



Izquierdo ha asegurado asimismo que ni ha pedido ni le han ofrecido cargos institucionales porque "antes de que me ofrezcan nada tengo que saber cuál será el gobierno, quién lo conforma y las políticas que se van a llevar a cabo y luego decidiremos si estamos o no estamos".



Para Izquierdo "es el momento de que Aragón dé ejemplo a España como ha hecho otras veces" y se ha mostrado convencido de que Azcón, quien ha sido alcalde y no con mayoría absoluta, está dispuesto a hablar.



El diputado del PAR ha criticado asimismo la postura del líder de Teruel Existe, Tomás Guitarte, por poner vetos a Vox, y porque sus "propuestas son para sí mismo", motivo por el que cree que "no le escucha nadie" y con el que la formación aragonesista no gobernaría.