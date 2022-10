El PAR denuncia que el Gobierno de España no apuesta por descentralizar y quiere llevar la Agencia Espacial a una ciudad grande

El secretario general del Partido Aragonés (PAR), Alberto Izquierdo, ha manifestado su enfado por las escasas posibilidades de Teruel como candidata a albergar la sede de la Agencia Espacial y ha mostrado su indignación porque el Gobierno de España no apuesta por descentralizar, sino por llevar la agencia espacial a una ciudad grande" tras comprobar los requisitos publicados.

"Creíamos -ha dicho- que optábamos a una candidatura para descentralizar cuestiones relacionadas con estamentos estatales. Tenemos un aeropuerto internacional. Y al final, vemos que se van dando las circunstancias para que Teruel no pueda ser candidata, sino por el contrario, de que la sede vaya a una ciudad grande y que no tenga problemas de despoblación".

"En esto consiste -se ha preguntado- el compromiso del Gobierno de España con las zonas despobladas, me da lo mismo, además, quien sea el presidente".

Izquierdo le ha preguntado al PSOE en Madrid, ya que gobierna, aunque "también tengo claro que si el Partido Popular gobernase sería lo mismo", ha agregado.

"Pregunto --ha añadido-- a estos diputados turolenses si van a levantar la voz, todos a una. Y pienso en aquellos que salieron de Teruel, armados para defender esta tierra, porque de momento no he visto ni un solo gesto hacia la provincia de Teruel que suponga una mejora. No se ha visto esa gran influencia en Madrid y ni siquiera por ese voto decisivo que hizo a Sánchez presidente lo hemos visto. Nunca cotizó tan a la baja el voto de los turolenses y las turolenses a una formación política".