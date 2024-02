El PAR pide "coherencia y valentía" a los partidos que gestionan la política agraria en Aragón y Madrid

El portavoz del Partido Aragonés en las Cortes de Aragón, Alberto Izquierdo ha reclamado hoy “coherencia y valentía” a los partidos políticos con responsabilidad en materia de Agricultura tanto en Aragón como en el Gobierno de España y ha señalado que le parece “muy grave” que “quien tiene la responsabilidad de resolver los problemas se una a la reivindicación en lugar de estar resolviendo los problemas”.

Izquierdo, que ha comparecido en rueda de prensa, ha mostrado “la solidaridad y el apoyo rotundo del PAR con los agricultores y ganaderos aragoneses” ante la situación “comprometida y delicada” que están viviendo y que les ha llevado –ha dicho- “a hacer huelgas, a cortar carreteras y a manifestarse de la forma más contundente que hemos visto en los últimos tiempos”. “El sector agrícola se muere a causa de la incompetencia de las políticas agrarias de Europa de España y de Aragón”, ha señalado.

“Hoy veíamos cómo grupos políticos con responsabilidades en materia de agricultura en Aragón y en España mostraban su apoyo a los ganaderos y a los agricultores, cosa que nos congratula, pero los que nos gustaría de verdad es que hiciesen algo para que la vida de los agricultores y ganaderos cambie”, ha afirmado.

Burocracia

Alberto Izquierdo ha manifestado que “lo que piden los agricultores y los ganaderos, porque así nos lo han contado, es la eliminación de la burocracia y ayudas directas para paliar los efectos de la sequía”. “Los problemas del sector son muy claros: los costes de producción, la nula llegada de las ayudas, salvo esas raquíticas que han llegado del Gobierno de España para compensar uno de los peores años hidrológicos de la historia”, ha insistido antes de recordar que “quizás este año sea una repetición del año pasado y vemos como nadie hace absolutamente nada”.

“Ojalá tuviéramos nosotros la responsabilidad de la Política Agraria Común (PAC) en Aragón o en España porque hay muchas cosas que se podrían hacer como dejar de abrasar y de asfixiar a los agricultores con burocracia, con documentos, con informes, con documentación que tienen que enviar cada día por los controles que se hacen pidiendo información que el propio Gobierno ya tiene”, se ha lamentado.

También ha manifestado su preocupación por que se confunda “la calidad de nuestros productos agrícolas y ganaderos con la de productos que vienen de otros países y que parece que son igual de buenos y que tienen los mismos controles”. “Nuestra agricultura nunca será competitiva si aquellos que compiten con nosotros no se ciñen a las mismas reglas del juego. Nuestra ganadería y nuestra agricultura están sometidas a muchísimos controles sanitarios marcados por Europa que, por supuesto, compartimos y hacemos nuestros. Lo que no es lógico es que vengan productos de otros países con pocos controles sanitarios que garanticen la calidad de esos alimentos”.

Manos a la obra

Ha reclamado al Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón y al Ministerio de Agricultura que “se pongan manos a la obra y se pongan de acuerdo” porque, ha puntualizado, “parece que la PAC no la ha hecho nadie, que las reformas de la PAC no han sido responsabilidad nunca de nadie y las diferentes reformas de la Política Agraria Común han sido responsabilidad de los gobiernos de España y de los gobiernos de Aragón en los cuales muchos de los que hoy hablan están”.

“No puedo pasar por alto algunos comentarios de algunos grupos políticos que me preocupan porque dicen que quizás lo mejor sería que la PAC no se recibiera y que los agricultores no recibieran las ayudas comunitarias porque las cosas valen lo que tienen que valer”, ha señalado antes de asegurar que “si eso se produjese, España sería uno de los países que saldría perdiendo porque nuestra agricultura es menos productiva que la del norte de Europa y por eso tenemos una política agraria común, una política agraria compensatoria”.

Por último, se ha referido “a los que niegan el cambio climático” y ha insistido en que “alguien se está equivocando”. “La sequía no es la sequía de Cataluña o de Valencia es la sequía de nuestro país y, en este momento más que nunca, lo que necesitamos es utilizar el agua, el agua de todos los aragoneses, el agua de Aragón, y a esos que tanto apoyan a los agricultores y a los ganaderos les vimos hace unos días apoyando un trasvase del Ebro a Barcelona o a Murcia”, ha concluido.