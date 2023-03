El PAR pide las actas a exmilitantes en cargos públicos y que no usen medios del partido para otros fines

Por

El PAR pedirá por escrito a los militantes que se han dado de baja en el partido y que siguen ocupando cargos públicos bajo las siglas de la formación que "por decencia" devuelvan sus actas de consejeros, asesores o diputados y dejen de utilizar los medios personales y materiales de la misma para otros fines.



Así lo ha acordado por unanimidad este jueves la Ejecutiva reunida en Zaragoza, según ha explicado en declaraciones a los medios el presidente del partido y candidato a la Alcaldía de Zaragoza, Clemente Sánchez Garnica, quien ha apuntado que pedirán además a los socios de los gobiernos en las distintas administraciones que cesen a estas personas de sus distintos cargos.



"Nos vemos en una especie de acoso permanente desde fuera, con el PP impulsando el transfuguismo, y desde dentro haciendo lo posible para que este partido no se pueda presentar a las elecciones", ha resaltado el presidente, quien ha aseverado que el PAR trabaja para presentarse a las elecciones y "garantizar a su gente que está en condiciones".



"No vamos a permitir que algunos quieran la cuasi ilegalización del PAR como si fuéramos Herri Batasuna. Nos vamos a defender en lo político, en lo jurídico y en lo económico", ha afirmado.



Porque "no es admisible" que se estén "lanzando bulos" que dicen "poco más o menos" que sus candidaturas "van a ser impugnadas" porque están en procesos judiciales que tienen que ver "con cuestiones de forma y no de fondo" y cuando están "cumpliendo con la sentencia" que resolvió las denuncias de irregularidades en la celebración del XV Congreso.



Un Congreso y sus posteriores decisiones que crearon una profunda crisis en el PAR, una moción de censura que quitó la presidencia al actual vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, y la escisión del partido.



El presidente del PAR ha insistido en que desde el punto de visa económico les están "colapsando y bloqueando" las cuentas en instituciones como las Cortes de Aragón en las que reciben subvenciones los grupos parlamentarios o en la Diputación Provincial de Huesca o consejos comarcales y que esas personas que ya no están en el mismo están utilizando ese dinero "para fines distintos a la actividad política del partido".



"No es admisible que personas que están donde están gracias al PAR utilicen ese dinero para configurar otro partido u otros gastos que desconocemos", por lo que se ha hecho un requerimiento notarial al grupo de las Cortes, por ejemplo, para que se les informe del saldo de esas cuentas y las transferencias.



Sánchez Garnica ha concluido que "les consta" que están llamando a gente del PAR "desde el PP y Tú Aragón", cuya presidenta del partido es una trabajadora del grupo provincial de Huesca que sigue trabajando y cobrando del PAR en el grupo provincial de la institución provincial oscense.