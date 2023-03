El perímetro del incendio forestal en la parte de Castellón está "sin llama", pero hay muchos puntos calientes

El secretario autonómico de Seguridad y Emergencias de la Generalitat Valenciana, José María Ángel, ha afirmado que "no hay llama" en el perímetro y la meteorología favorable permitirá avanzar en los trabajos de refresco del incendio de Villanueva de Viver (Castellón), pero sigue habiendo peligro ante la presencia de "muchos puntos calientes".

Ángel ha hecho estas declaraciones en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) instalado en Barracas, donde también ha explicado que el retorno de las 1.600 personas desalojadas todavía no se ha planteado y además, ha dicho, "cada municipio tendrá una característica especial y singular" y sigue primando la premisa de que "lo más importante es la seguridad de los ciudadanos".

En el perímetro, ha indicado, "no hay llama", lo que no significa que no siga habiendo "muchos puntos calientes" porque el incendio continúa activo. El objetivo de los medios de extinción hoy es "continuar repasando y refrescando toda la zona quemada", como en el barranco de la Maigmona y los puntos críticos de Fuente la Reina y entre Montán y Montanejos, donde "continúa todavía una atención muy especial por parte de los servicios técnicos para la coordinación entre el lanzamiento de agua de los medios aéreos y los medios terrestres".

Preguntado sobre una posible "estabilización" del fuego, el secretario autonómico ha dicho que es una situación en la que hay que medir muchos factores y aunque "estamos mejor que ayer", ha dicho, "mañana viene un viento de poniente con intensidad" y "lo que no debe hacer nadie es avanzar para luego retroceder".

Noche tranquila

Ángel ha indicado que la noche ha sido "muy tranquila", con el "aliado importantísimo de la meteorología", con humedades de en torno al 80 y 90 %, y con casi ausencia de viento, lo que "ha permitido hacer el trabajo de repaso, refrescar y reforzar el perímetro".

Al mismo tiempo han volado un par de drones de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que, a través de una cámara térmica, ha detectado los puntos calientes de este incendio que tiene "un poder de energía tremendo". El perímetro, que abarca 55 kilómetros, está "caliente", ha dicho el secretario autonómico, y ha indicado que "se han reducido mucho las llamas, pero en cualquier momento puede volver a ponerse en acción la llama".

La mañana es "muy importante" y los medios aéreos están lanzando agua y retardante de manera muy precisa, con las indicaciones de la información obtenida por los drones, sobre esos puntos críticos con el fin de reducir cualquier problema o "capacidad crítica que podamos tener", según Ángel.

También se ha producido ya un vuelo para obtener más información sobre el incendio, un relevo en la dirección del PMA y varias reuniones de coordinación y la consellera Gabriela Bravo volverá a las 12.30 horas para una nueva reunión de coordinación. Las previsiones meteorológicas son buenas, lo que permitirá "trabajar bien durante todo el día".

El incendio ha calcinado ya 4.600 hectáreas de alto valor ecológico y está activo desde el pasado jueves. Durante la noche la evolución del mismo ha sido positiva sin que se haya producido ninguna reignición y han estado trabajando los 500 medios terrestres, a los que se han incorporado 23 aéreos por la mañana.