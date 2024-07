El Pirata llega a Teruel para demostrar al Torico que el rock está más vivo que nunca

Juan Pablo Ordúñez, El Pirata de Rock FM, actúa este lunes 1 de julio en la plaza del Torico de Teruel a partir de las 22 horas, dentro de los conciertos programados por el Ayuntamiento de la ciudad en este espacio durante las Fiestas del Ángel, en este caso de la mano de Cadena Cope.

Esa noche va a estar pinchando en directo los clásicos del rock and roll y tratando de establecer una “buena comunicación con el público” de una forma “muy cercana y festiva”, con un repertorio basado siempre en los grandes himnos del rock, asegura a DIARIO DE TERUEL este veterano locutor, con más de 50 años de trayectoria como DJ, además de locutor de radio.

la sesión se adaptará al momento y las circunstancias, porque esa es para él la esencia de un pinchadiscos: saber adaptarse al público que tiene delante y a sus ganas de pasarlo bien.

“Aunque a veces se habla del pinchadiscos como un término peyorativo para mí es un orgullo serlo”, asegura este locutor que comenzó a la vez su profesión en la radio y su trabajo como DJ, labor, esta última, que no ejerce todos los días como hace en la radio pero sí de vez en cuando. Para él es una “necesidad vital”, actuar ante el público como lo va a hacer este lunes en Teruel y a la vez una “bendita responsabilidad”, afirma.

Esta es una ciudad en la que cree que no ha llegado a estar, aunque puede que lo invitaran en los 80, unos años “maravillosos” pero que, como decía el líder de Motorhead, Lemmy Kilmister, fueron así “porque no me acuerdo”.

Aunque lleva más de media vida en esto, El Pirata asegura que sigue poniéndose nervioso el día que tiene que hacer una sesión. “Una vez entrevisté a Joaquín Sabina y me contó que antes de cada concierto tenía un pensamiento: ¡Ojalá que llueva!, a mí me pasa lo mismo”, reconoce porque aunque lleve tiempo pinchando música esto “no es pan comido, todo lo contrario”.

A Teruel llegará este lunes desde Badajoz, donde El Pirata tiene otro pase y su equipo de Rock FM le ha eximido de hacer el programa dos días.

El Pirata está al frente de un programa despertador que se centra en música rock y humor con varias secciones y colaboradores. Es un formato que compite en el prime time de la radio donde el contenido informativo tiene mucho peso. “Nos robamos los oyentes, estamos compitiendo todos y en una franja horaria que es muy difícil, pero nosotros tenemos nuestra línea marcada, que es rock y diversión”, señala.

Y así es desde hace 15 años, porque cuando comenzó el programa el único requisito que El Pirata puso fue que no iba a hablar “ni de fútbol ni de política”. Cada 30 minutos ofrecen noticias pero es “la información que le interesa a la gente como que hoy está la luz más cara o que se va a poner en marcha un nuevo ferrocarril”.

Si el rock está formado por bandas El Pirata tiene la suya propia en el programa. “En los programas radiofónicos todo el mundo dice que tiene un gran equipo, el mejor, con la diferencia que en nuestro caso sí es así”, aclara para afirmar que se trata de profesionales brillantes y humanamente irrepetibles y “es un placer trabajar con ellos”.

Buen momento para el rock

En pleno siglo XXI el rock and roll compite en el panorama musical con el reguetón, el hip hop o el rap, pero El Pirata asegura que el género atraviesa por buen momento. Como síntoma de ello, está la gran cantidad de festivales de rock programados en España para este verano.

“El 90% de los grandes grupos están pasando por aquí”, afirma. Y no solo Bruce Springteen, que lo hizo este mes de junio con cinco conciertos entre Madrid y Barcelona, también AC/DC, Metálica o Scorpion recalan en diferentes escenarios españoles.

Este “gran momento”, asegura, no solo se constata por los grandes conciertos si no también porque “hay más grupos de rock que nunca”. Y de ellos toma nota El Pirata, como lo ha hecho desde los años 70. Porque los viejos rockeros nunca mueren.