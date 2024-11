El policía nacional de Teruel Sergio Novella rescató de la riada a varias personas

Paqui y Vicente pueden contar el horror que fue la dana porque el agente turolense de la Policía Nacional Sergio Novella no dudó ni un instante y saltó al agua para rescatarles cuando lo más duro de la riada arrastraba todo lo que encontró a su paso en Paiporta el pasado 29 de octubre.

Novella reside en Catarroja desde hace ya algún tiempo. Cuando el agua empezó a ganar altura en su calle, el turolense bajó para tratar de proteger su moto de la corriente. “Bajé y la sujeté allí, contra un coche”, recordó ayer el policía nacional. Pero enseguida vio que la situación empezaba a resultar acuciante para mucha gente y “me dediqué a ayudar a gente que había allí”. Su primera actuación, al salir de casa a proteger su motocicleta, fue socorrer a una familia con niños a los que el agua había empezado a entrar en su vivienda, en la planta baja. “Le ayudé a salir, y a otro par de personas que había por la calle les dije que entraran a nuestro portal”, recordó.

Pero cuando regresó a su casa volvió a escuchar gritos. “Me iba a dar una ducha para quitarme el barro y los demás vecinos empezaron a gritar. Me asomé y vi a Paqui y a Vicente en la puerta de su tienda. Estaban atrapados entre la puerta de su comercio y un coche que había arrastrado hasta allí la corriente y no podían salir”.

En un santiamén Novella bajó las escaleras. “Intenté subir una vez al coche, me caí, le intenté dar la vuelta y se me llevaba el agua. La segunda vez que intenté subir al coche, por suerte pude subir, pasar hasta el morro del vehículo y ayudar primero a la señora. La señora pesaba menos y la pasó más fácil hasta los vecinos que había en la parte de atrás del coche. Y cuando (fue el turno de) el señor, como era más pesado y resbalaba mucho el coche, tuvimos más problemas. No sé si se daba por vencido o veía que no podía subir. Se iba para atrás y le dije que no, que siguiera. Se nos fue el coche con la riada un poquito y ya nos caímos. Me empujó un poco al coche hacia atrás pero le agarré de la camisa o del brazo, no lo sé”, relató.

El agua superó los tres metros de altura en la calle y se quedó “a tres peldaños” de la puerta de la vivienda de Novella, que vive en un primer piso. Por eso, por el momento se ha trasladado provisionalmente a Teruel. Sin embargo, la corriente se llevó el turismo de su pareja y la furgoneta camperizada que prácticamente acababan de estrenar. “La encontré más abajo y la habían saqueado”, lamentó. De la moto que Novella bajó a segurar al principio de la tormenta todavía no se sabe nada.