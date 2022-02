El portal yomevuelvoalcampo.com, un tablón de anuncios para el medio rural

La plataforma yomevuelvoalcampo.com cuenta con más de dosmil “oportunidades rurales” con el objetivo de contribuir a repoblar la llamada España vacía o vaciada. Uno de sus creadores, Mario Martín García, asegura que la página puede resultar útil tanto a los habitantes del medio rural como a los urbanitas que deseen irse al mismo para encontrar vivienda o empleo.

Los promotores de esta iniciativa, que cuentan con una consultora de turismo rural, han creado además de la página (https://yomevuelvoalcampo.com) una aplicación móvil donde ya hay publicadas 2.059 “oportunidades rurales”. “Esta es nuestra pequeña aportación para ayudar a repoblar la España vacía”, aseguraron.

De los 8.125 pueblos que existen en España, 4.997 tienen menos de 1.000 habitantes, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En concreto, de los 236 municipios de la provincia de Teruel, 222 tienen menos de un millar de vecinos. “Eso significa que hay 4.997 oportunidades para comenzar una nueva vida”, sostuvieron.

No obstante, les “espanta” pensar en el campo como la solución a una vida llena de escasez en la ciudad, “como la panacea, aquello que resolverá todos los problemas de un plumazo”.

El campo como medio

“El campo es un medio, no es un fin. No obstante, en estos momentos el campo puede significar una ventana de oportunidad para todas esas personas luchadoras, trabajadoras, que no llegan a encontrar su sitio en la gran urbe, que no desean criar a sus hijos en ese entorno y buscan nuevas oportunidades, una nueva vida, donde darlo todo”, argumentan.

Su público son fundamentalmente los habitantes del medio rural pero también los urbanitas que desean convertirse en emprendedores rurales o empresarios en ese ámbito.

La mayoría de los usuarios, asegura Mario Martín, suelen ser familias jóvenes, con formación académica, que quieren crear un negocio en una zona rural y/o cambiar su lugar de residencia a un pueblo para mejorar su calidad de vida.

“Teniendo en cuenta la situación mundial actual, la pandemia y la tendencia cada vez más en auge a volver a los orígenes, es una decisión a considerar darle un giro a nuestras vidas y hacerlo todo más sencillo”, apuntaron.

A través de la página web, que funciona como un tablón de anuncios, los usuarios tienen acceso a multitud de oportunidades de todo tipo: viviendas rurales, terrenos, solares, negocios y explotaciones agrícolas en venta o alquiler; maquinaria y herramientas de segunda mano; ayudas y subvenciones; ventajas que ofrecen los ayuntamientos con el propósito de repoblar sus municipios; y ofertas de empleo, entre otras cosas.

“Bastante útil”

Los creadores sostienen que puede ser “bastante útil” para encontrar un lugar, servicios, personas, etcétera, que puedan ayudar a las personas a lanzarse.

En la página yomevuelvoalcampo.com aparece un listado de los pueblos de España que están ofreciendo facilidades, como vivienda y trabajo, para atraer a nuevos pobladores a sus comarcas, entre los que figuran varios turolenses.

Quienes buscan en la misma lo tienen sencillo: tan solo deben responder qué y dónde. Así, si pretendes encontrar empleo en la provincia de Teruel, aparece un anuncio de una oferta para un camarero en Torrijas.

Por último, cuentan con un blog en el que aparecen artículos con las ventajas y desventajas de vivir en un pueblo o las nuevas fórmulas de financiación para emprendedores rurales, entre otros temas.