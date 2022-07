El PP critica la "complicidad" del Gobierno de Aragón con el "desmantelamiento" de servicios en Teruel

Por

El grupo parlamentario del PP ha criticado el silencio "cómplice y complaciente" del Gobierno de Aragón ante el "desmantelamiento" de servicios públicos básicos en el medio rural aragonés, del que ha acusado al Gobierno central, y en especial de la provincia de Teruel, que el último año ha perdido 73 efectivos de la Guardia Civil.



Según la asociaciones unificadas de guardias civiles, la provincia turolense debería contar con 700 efectivos y solo dispone de 550, ha asegurado el diputado popular José Antonio Lagüens, quien ha criticado la medida anunciada por el Gobierno para que se pida cita previa para interponer denuncias no urgentes ante la Guardia Civil en el Bajo Aragón.



Un "experimento" con un servicio "básico y esencial", ha criticado el diputado, para quien suena "a broma de mal gusto e irresponsabilidad" en un territorio en el que además "no se entiende" porque no se ha explicado la medida.



Lagüens se ha preguntado quién va a determinar lo que es urgente y lo que no y "quién presta a quién el servicio público", que debe ser la administración al ciudadano y poner los medios para que se haga "con eficacia".



Ha criticado asimismo el "abandono y desconocimiento del territorio" por parte del PSOE y denunciado la actitud del Gobierno de Aragón que está "precarizando" los servicios básicos en el medio rural con el cierre de consultorios médicos, el cierre de paradas des autobuses, las de estaciones de trenes y el cierre de cuarteles y la reducción del horario de atención al público y el mecanismo de cita previa en la provincia de Teruel.



Lagüens ha anunciado que su grupo presentará varias iniciativas para revertir esta situación y mejorar la dotación efectiva de guardias civiles en el medio rural.