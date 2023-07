El PP de Teruel habla de resultado ”rotundo”, celebración comedida en el PSOE y decepción en Teruel Existe

El Partido Popular pasa de uno a dos diputados y de dos a tres senadores respecto a los comicios de 2019 con un incremento de 12 puntos porcentuales y 7.500 votos más, lo que se valoró desde esta formación en Teruel como unos datos muy positivos que son fruto “del trabajo en equipo”.

“Estamos muy contentos porque el resultado de Teruel ha sido extraordinario”, destacó el presidente del PP en Teruel, Joaquín Juste, que recordó que han pasado de un 23 % a un 35 % de los apoyos y de 17.500 a 25.000 votos.

“El resultado de la provincia de Teruel en todos los municipios, en todas las comarcas, en general ha sido muy positivo, por lo tanto es para estar satisfecho y quiero agradecer a los candidatos al Congreso, a los candidatos al Senado, a los alcaldes, a los concejales, el gran trabajo que han hecho a lo largo de toda esta campaña, de apoyo, de respaldo al partido porque al final un gran partido es eso: mucha gente trabajando, colaborando y contribuyendo a que al final tengamos estos resultados”, subrayo Juste.

El cabeza de lista al Congreso del PP por Teruel, Alberto Herrero, reconoció que estaba “muy contento” por esos resultados y por recuperar ese escaño en la provincia por el que afirmó que habían trabajado “durante mucho tiempo”.

“Lo que queríamos era aglutinar todo ese voto para ayudar a Alberto Núñez Feijóo a ser presidente de España, España es lo que nos ocupa y nos preocupa son una elecciones generales, pero la labor que hemos hecho toda la candidatura, todos los afiliados, todos los simpatizantes, toda la gente que nos ha apoyado, todos los kilómetros que hemos hecho, todas las comarcas que hemos visitado. El trabajo desde la provincia de Teruel lo hemos hecho bien, yo estoy muy satisfecho”, comentó Herrero.

“Somos un equipo y eso se ha demostrado y eso es el valor y la fuerza que tiene el PP en la provincia de Teruel”, añadió el candidato al Congreso.

Herrero también se refirió al “hundimiento de Teruel Existe” sobre el que señaló que “los hechos son los hechos” y que la gente ha entendido que cuando uno “se compromete a hacer unos trabajos, unos desarrollos, unos proyectos, unas infraestructuras y no las cumple, la gente los castiga y esa es la realidad”. Frente a esto el que ha sido diputado del PP por Teruel defendió su labor. “Nosotros hemos hecho nuestro trabajo, hemos hecho propuestas en positivo, hemos ido a la nuestra desde el primer momento, los hechos, hechos son y la gente lo ha valorado de esa forma”, argumentó.

Herrero señaló que los votos de TE han ido al PP y también al PSOE. “No se puede mantener un partido político sin tener ideología, ser transversal, porque eso dura lo que dura y la realidad es la que hemos visto, la gente cuando vota por quienes les representan en Madrid al final quiere resultados”, señaló.

Herrero mostró que los resultados a nivel nacional estaban muy ajustados y deseó que pudieran formar gobierno que aseguró que es lo que necesita España y la provincia de Teruel.

Por otro lado, señaló que la primera medida que quiere impulsar desde el Congreso para la provincia es la ampliación de las ayudas al funcionamiento de las empresas. “Ponerlas al máximo es una medida fundamental para la creación de empleo”, defendió.

La candidata al Senado que ha logrado más apoyos en la provincia de Teruel, la popular Emma Buj, incidió en que los buenos datos obtenidos por esta formación son por “un trabajo en equipo”. Agradeció a los miles de turolenses que han confiado en el PP para representar a la provincia de Teruel, tanto en el Congreso como en el Senado.

“El Partido Popular ha tenido un resultado rotundo en nuestra provincia, quiero agradecer a todos los turolenses que han confiado en nosotros y a todos decirles que vamos a representar a la provincia de Teruel tanto en el Congreso como en el Senado, mirando siempre por el interés general y el interés de los turolenses”, aseguró la también alcaldesa de Teruel.

Emma Buj concluyó señalando que, a partir de este momento, lo que toca es ver cómo se puede formar gobierno en España que es lo que “están pidiendo los españoles”.

La formación socialista celebró los resultados de los comicios en su sede de la capital turolense. Antonio García/Bykofoto

Celebración comedida en el PSOE por un resultado que facilita la continuidad

Alegría contenida en el seno de un Partido Socialista que mantiene su diputado por la provincia de Teruel, con la figura de Herminio Sancho, pero que salía con la intención de obtener un triunfo en las elecciones. Para la formación socialista, los resultados de los comicios son “un poco más lógicos” que los del pasado 10N, ya que la ciudadanía ha realizado un ejercicio de “responsabilidad”. La continuidad en el Congreso, la recuperación de un senador y la posible configuración de un Gobierno similar al actual a nivel nacional son los principales motivos de satisfacción para una formación socialista que considera que el batacazo de Teruel Existe es una consecuencia directa de sus actuaciones del último año y de la falta de un modelo claro.

En torno a las 23 horas, el nerviosismo vivido durante toda la jornada comenzaba a dejar paso a la alegría en la sede del Partido Socialista en la capital turolense. Los resultados, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, permitían mantener un diputado en el Congreso. Sin embargo, Herminio Sancho combinaba el regocijo con el lamento ya que su objetivo era el de obtener “los dos diputados en Teruel y los tres senadores”.

El candidato al Congreso reconoció estar “contento con el resultado” tanto a nivel provincial como nacional en unos comicios mucho más “lógicos” que los de hace nueve meses: “No sé lo que pasó en las autonómicas, no lo entendí. Lo que ha pasado ahora es un poco mas lógico. Estamos con un resultado que es bueno”.

En ese sentido, Mayte Pérez, secretaria general del PSOE en Teruel, también coincidió en que la ciudadanía había tenido una actuación responsable: “En esta segunda oportunidad que los ciudadanos han tenido creo que han valorado con responsabilidad cuál ha sido el voto. Se ha movilizado un voto de izquierdas y se ha identificado en el Partido Socialista”.

La formación vivió una noche de júbilo inesperada ya que según comentó María José Villalba, candidata al Senado por el bloque progresista, “cuando comenzamos la campaña se nos daba una mayoría absoluta del Partido Popular y no se ha cumplido”.

Pese a la victoria de los conservadores, que fueron felicitados por Mayte Pérez al inicio de su valoración, la alegría tenía más cabida que la decepción en el PSOE.

Lo contrario que sucedía en la sede de Teruel Existe, tras un batacazo que Herminio Sancho aseguró haber vaticinado durante el último año: “Hace un año empecé a ver la evolución y vi que empezaron a votar de otra manera. Ellos sabrán lo que han hecho”. El candidato al Congreso aseguró que los resultados obtenidos por la formación de Diego Loras se deben a la falta de un modelo concreto y consideró que todavía recibió más apoyos de los merecidos: “Todavía le quedan votos que hoy deberían estar con nosotros, porque somos los únicos que garantizamos ese progreso y esa estabilidad que necesitamos después de cuatro años muy duros. Ellos tendrán que saber a quién representan y tendrán que saber qué es la transversalidad. Yo tengo ideología y tengo un modelo”.

Una valoración que Mayte Pérez secundó, poniendo en valor la gestión provincial llevada a cabo por la formación de izquierdas durante la última legislatura. “La gente sabe a que atenerse. Nosotros hemos explicado bien lo que queríamos de esta provincia y lo que queríamos para el conjunto del país”, comentó la secretaria general antes de garantizar la defensa de los intereses turolenses “por encima de todo en un proyecto común en el que la singularidad de provincias como la nuestra deben tener un compromiso de lo público, que es lo que ha mostrado el gobierno de Pedro Sánchez”.

Diego Loras y otros miembros de Teruel Existe, ayer en la noche electoral. Bykofoto/Antonio García

TE achaca su mal resultado y la pérdida de representación a la polarización del voto

Teruel Existe que fue la fuerza más votada en 2019 con un diputado y dos senadores ha dejado de tener representación en el Parlamento, unos malos resultados que achacó a la polarización del voto en estas elecciones generales y se comprometió a seguir trabajando por la provincia desde las instituciones en las que sí está presente y como movimiento ciudadano.

El cabeza de lista al Congreso de TE por Teruel, Diego Loras, agradeció su apoyo a las más de 11.000 personas que han confiado en Teruel Existe en estas elecciones. Reconoció que “no son unos buenos resultados” para Teruel Existe ya que pierden su representación en el Congreso y en el Senado. “Entendemos que la polarización ha sido la nota que ha dominado las elecciones que lógicamente no es un bien para ninguna democracia y la nuestra no es una excepción”, lamentó Loras, quien añadió que esta polarización “no deja hueco” a proyectos “constructivos, sosegados y pragmáticos” como el que aseguró que es el de Teruel Existe que afirmó que ha tenido “un carácter propositivo, alejado de las siglas, de las ideologías”.

“Entendemos que por el bien de nuestra democracia habrá un momento en el que, alejados de esta polarización, este proyecto desde luego volverá a tener su sitio”, manifestó el candidato al Congreso porque es “un proyecto constructivo, en positivo que muchos turolenses han apreciado y han percibido como positivo para sus vidas y sobre todo para su territorio”.

Loras recalcó que estas eran “simplemente” una elecciones generales, con la “importancia que pueden tener”, pero que Teruel Existe “es un proyecto mucho más amplio”, para empezar desde el movimiento ciudadano, sin embargo, también desde su herramienta política ya que, recordó que actualmente este partido tiene tres diputados autonómicos en las Cortes de Aragón, cuatro diputados provinciales, 30 consejeros comarcales y 111 concejales. “Todos ellos trabajando en el espíritu de Teruel Existe por estas propuestas que hemos impulsado en el Congreso y en el Senado durante estos cuatro años”, indicó el candidato de TE que reconoció que ahora no van a poder impulsar desde el Parlamento, pero sí desde las Cortes de Aragón, la Diputación Provincial y los ayuntamientos y comarcas.

Asimismo, Loras aseguró que no se retiran del trabajo del Congreso y el Senado. “Nosotros vamos a estar ahí para exigir que todo aquello que está en tramitación que todas aquellas cuestiones que firmamos en el acuerdo de investidura que se están realizando: infraestructuras, servicios, proyectos como las ayudas al funcionamiento y muchas otras cuestiones vamos a seguir exigiéndolas, vamos a seguir reivindicando porque lo nuestro es reivindicar y en eso vamos a seguir”, se comprometió.

El candidato de Teruel Existe señaló que habrá que esperar a ver cómo queda el gobierno, pero insistió en que “gobierne quien gobierne, si es que se forma gobierno después de estas elecciones”, desde esta formación van a estar exigiendo aquellas medidas que han conseguido que se implementen o que estén en proyecto. “Seguiremos trabajando siempre por el bien de Teruel, de la provincia, de esos pueblos de toda la España vaciada, de las zonas despobladas”, aseguró. Sin embargo, Diego Loras mostró su preocupación por las políticas de vertebración territorial. “Nos tememos, por desgracia, que vaya a reducirse en número de políticas implementadas tanto para Teruel como para la España vaciada, con un gobierno que nace de unas elecciones polarizadas como éstas, pero, sin duda, vamos a ir trabajando desde todos los lugares en los que estamos y reivindicando hacia todos los lugares. En el Congreso y en el Senado no podemos estar, pero sí seguir exigiendo. El espíritu del movimiento ciudadano seguirá estando igual que desde el primer día, cuando nació en 1999”, concluyó.

Candidatos y simpatizantes de Sumar, ayer en la sede de Chunta en Teruel

Manzano: “Sumar ha servido para frenar el avance de la derecha”

La cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Sumar, María Ángeles Manzano, hizo una valoración positiva de los resultados electorales, en los que su formación en Teruel ha sumado un centenar de votos más, aunque no obtiene representación, y un total de 31 diputados, frente a los 26 que tenía Unidas Podemos en 2019. “Sumar se creó para frenar el avance de la derecha y este 23J se ha demostrado que ha servido para ello”, sentenció. Según Manzano, “la gente hoy va a dormir más tranquila” porque “la democracia sale fortalecida” y “España y Europa respiran hoy mejor”.

Reconoció estar contenta porque la izquierda ha frenado el avance de Partido Popular y Vox, aunque alertó que la suma de las izquierdas para formar gobierno pasa por incluir a Junts, por lo que no descarta que haya una nueva convocatoria electoral en diciembre: “Es un poco complicado”, manifestó, para añadir que a partir de hoy será el momento de trabajar para lograr ese gobierno progresista que “dé tranquilidad ensanchando derechos”.

En cuanto a los resultados obtenidos en la provincia de Teruel, han mantenido el porcentaje de 2019, que fue de 5,37% frente al 5,41% conseguido ayer y que se traduce en un centenar de votos más. “Hemos subido en apoyos y estamos contentos porque hay gente de la provincia que ha confiado en nosotros, aunque sabíamos que era difícil obtener el diputado”, comentó.

“Sumar tiene muy poco tiempo de vida. Creo que hemos hecho lo imposible”, dijo la candidata de Andorra, para agradecer la confianza que muchas personas depositaron en Sumar desde el principio. “Desde Sumar no nos conformamos. Somos el presente de este país y somos el futuro. Y lo vamos a conseguir”, apuntó.

Matizó que Yolanda Díaz se ha comprometido a ponerse a “dialogar mismo con todas las fuerzas progresistas y demócratas para garantizar el Gobierno en España”. “A partir de ahora, vamos a gobernar mejor, colmar las insuficiencias, vamos a dar tranquilidad ensanchando derechos y, desde ya, nos ponemos a hacerlo. Mirando para adelante y con todo el optimismo para tener un país más justo, democrático y libre”, enumeró.

En opinión de la cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Teruel, Sumar “ha hecho posible cambiar la vida de la gente” y manifestó que el “guion y el relato” de estas elecciones “lo han escrito democráticamente los españoles y las españolas”.

Manzano también hizo referencia a los resultados de las encuestas, que no acertaron, ni siquiera las realizadas a pie de urna: “Yo siempre he dicho que la única encuesta válida es el día de las elecciones y con el último voto que se cuenta”, sentenció.

Alberto Izquierdo junto a otros miembros del PAR en la noche electoral

Izquierdo defiende que el PAR se presente a todos los comicios y que va a crecer

El Partido Aragonés no alcanzó ni un 1% de los votos en la provincia de Teruel ni en Aragón, con algo más de 700 apoyos turolenses y poco más de 4.000 en la comunidad, pero el secretario general de la formación, Alberto Izquierdo, valoró sobre todo el paso dado de estar presente en las elecciones generales y confió en que el apoyo ciudadano va a ir creciendo.

“Tenemos más de 4.000 votos que la última vez. El PAR ni siquiera se presentó a las elecciones generales. Somos un partido político, un partido político aragonés, de centro y moderado que tiene que optar a cualquier contienda electoral”, argumentó Alberto Izquierdo que encabezaba la lista al Congreso por Teruel.

“Nosotros no nos hemos escondido detrás de ninguna marca, ni somos la marca blanca de nadie. Empezamos a trabajar hace menos de un año en un nuevo proyecto político que vamos a seguir impulsando yendo a las elecciones y obteniendo representación allá donde podamos obtenerla y sobre todo trabajando día a día por los aragoneses y las aragonesas”, defendió el líder aragonesista.

Alberto Izquierdo comentó que hace cuatro años aparecían marcas nuevas como Teruel Existe que tenían un gran resultado y solo en cuatro años “pierden totalmente su representación”, en cambio, sobre el Partido Aragonés su secretario general resaltó que ha empezado a trabajar y ha arrancado “con un trabajo nuevo, con un proyecto nuevo, con mucha gente joven y con mucha ilusión” y por ello vaticinó que estos 4.000 votos obtenidos en las elecciones generales de este domingo “se multiplicarán seguro por cuatro y seguro que por diez en las próximas elecciones”.

Vox destaca que su trayectoria en la provincia ha sido siempre ascendente

Vox ha logrado en las elecciones nacionales de este domingo en la provincia de Teruel un incremento de representación de medio punto porcentual respecto 2019, pasando del 12,60 % al 13,11 %, y en números absolutos de 9.346 votos a 9.899. Un apoyo insuficiente para obtener escaño en el Congreso por lo que la formación se mostró satisfecha, pero se comprometió a seguir trabajando.

“Estamos contentos hemos pasado del 12 % al 13 %, quiere decir que vamos ganando apoyo, tanto en porcentaje como en voto directo pero, claro, no es suficiente para sacar el escaño, vamos a tener que seguir trabajando como es lógico para intentar subir en Teruel”, valoró el líder de Vox en Teruel, Alejandro Nolasco, quien resaltó que “siempre la trayectoria ha sido ascendente en la provincia” desde que empezaron.

Nolasco también se refirió al la fuerte pérdida de apoyo que ha sufrido Teruel Existe que pierde su representación en el Congreso y en el Senado. “Los partidos se miden por su utilidad. No se ha entendido que este partido fuera la muleta de Sánchez, en cierto modo que le diera el gobierno con políticas de izquierda y ahora va a gobernar con políticas de centro derecha que son las del PP o el PAR en la Diputación de Teruel o en otros sitios y eso unido a que no ha tenido una efectividad las políticas que ha hecho, Teruel Existe no ha conseguido nada para Teruel en estos cuatro años y se han perdido esos apoyos”, sentenció.

Sobre los resultados nacionales, Nolasco aseguró que se presentaba “un panorama de incertidumbre total”.

“Ninguno de los dos bloques suman, no sabemos qué puede pasar, no quiero aventurarme”, indicó.

Nolasco se refirió también a la constitución del Gobierno en Aragón y confió en que se pueda desbloquear en los próximos días y reiteró que es el popular Jorge Azcón, que ganó las elecciones quien tiene que “mover ficha”.

“Llevo dos meses esperando a que me llame. El otro día ya dije que tengo la mano tendida pero después de dos meses ya con calambres”, ironizó y lamentó que por “temas electoralistas” el Partido Popular retrase la formación de gobierno.

Alejandro Nolasco indicó que espera que a partir de esta semana, Azcón contacte con él y se pueda empezar a hablar y recordó que hay tiempo hasta el 23 de agosto.