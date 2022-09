El PP tacha de "escándalo" el resultado del informe del covid de la Cámara de Cuentas y Lambán denuncia su "inmoralidad"

Por

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha acusado al PP de estar instalado en la "inmoralidad" después de que la portavoz popular en las Cortes, Mar Vaquero, haya calificado de "escándalo" el informe especial covid de la Cámara de Cuentas, que revela que de un total de 963 millones extraordinarios para hacer frente a pandemia, 373 se dedicaron a pagar facturas pendientes y a reducir el déficit de la cuenta general.



Lambán y Vaquero han protagonizado un nuevo rifirrafe en la sesión de control al Gobierno de este viernes a cuenta de una pregunta de la portavoz popular sobre el "grave problema de liquidez" que el Gobierno, ha incidido la portavoz del PP, no ha resuelto "ni con esos 373 millones" que se han "desviado" del fondo covid para tapar "agujeros" y "un desastre de gestión" mientras los aragoneses "se morían" en los hospitales y en las residencias y miles de negocios "cerraban las persianas".



Un "escándalo" que para Vaquero, Lambán intentó tapar ayer con el anuncio de ayudas de al menos 200 euros para paliar el impacto de la inflación destinadas a unas 17.000 familias que "ni se sabe ni cómo ni cuando" y que probablemente no lleguen ni al 1 por ciento de los aragoneses, cuando además la hacienda pública está "comprometida" por la "mala gestión".



Así lo evidencia, ha dicho, ese informe y también las advertencias de la interventora general de que no es posible identificar la totalidad de los documentos contabilizados vinculados a la pandemia, lo que ha dificultado la trazabilidad del gasto.



Así, ha criticado que Lambán se dedique a hacer anuncios y la pregunta, ha enfatizado Vaquero, es "dónde está el dinero de todos los aragoneses" cuando son los que más impuestos pagan y la Comunidad lleva dos años con los mayores presupuestos de su historia.



En su respuesta, Lambán ha denunciado que el PP siga instalado en la "inmoralidad" y que dé un ejemplo "devastador" a los jóvenes políticos con la oposición que ejerce, porque el informe de la Cámara de Cuentas "se explica por sí solo" y dice que el Gobierno ha actuado en todo momento con "escrupulosa legalidad".



Ha explicado, al respecto, que los fondos eran "incondicionados" y se podían invertir en lo que las comunidades consideraran, en el caso de Aragón, para cubrir la pandemia y otros gastos ocasionados indirectamente por la covid y a solventar coyunturalmente el grave problema de financiación, compartido por todas las autonomías, y los departamentos que más fondos recibieron fueron sanidad y educación, los más afectados por la crisis sanitaria.



Para Lambán, si el PP tuviera un "mínimo respeto a la verdad" en cada crítica que hace y se pusiera delante de un espejo, "vería reflejada su absoluta incompetencia y su absoluta afición a la mendacidad".



Porque cuando gobiernan "se dedican sistemáticamente a maquillar de manera tramposa e ilegal las cuentas", y ha citado los informes de la Cámara de los ejercicios 2012 y 2013, cuando consignaron "342 millones de ingresos falsos", concedieron 210 millones de avales "irregulares y, por tanto, ilegales" y "desviaron" 73 millones "para pagar personal con cargo a la deuda, lo cual es manifiestamente ilegal".



"Si nosotros hubiéramos hecho lo que ustedes hacen, los hubiéramos llevado a los tribunales", pero fueron "responsables" y se hicieron cargo de las dificultades, ha remarcado Lambán, quien ha subrayado que no ha habido otro momento en la historia de la comunidad con una tesorería superior, aunque le preocupa el plazo de pago medio a proveedores y se hará todo lo posible por reducirlo.



Y ha insistido en que su Gobierno lleva tres ejercicios cumpliendo los objetivos de déficit y la autoridad fiscal afirma que en este momento la comunidad va camino de cumplir otra vez.



Además, el de 2023 será el cuarto presupuesto consecutivo que se apruebe, lo que demuestra que su Ejecutivo ha dado "estabilidad presupuestaria" a Aragón.