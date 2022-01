El presidente de la Diputación, Manuel Rando, da positivo por covid

El presidente de la diputación de Teruel, Manuel Rando, ha dado este viernes positivo en covid-19 y está confinado en su domicilio de Calamocha, según ha comunicado él mismo a través de su perfil personal de Facebook.

”Hoy me he hecho una prueba y he dado positivo en COVID-19. Me encuentro bien. Ya estoy confinado en mi domicilio, donde seguiré trabajando durante el tiempo que sea necesario. ¡Cuidaos!”, ha escrito Rando.